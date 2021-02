Le bande elastiche di resistenza, dette anche elastici fitness o semplicemente fasce elastiche, sono delle strisce di gomma o lattice ideali per il fitness casalingo, perché consentono di aumentare la resistenza dell'allenamento senza doversi affaticare più di tanto. Esistono diversi tipi di bande di resistenza: tutto dipende dal grado di allenamento che si vuole affrontare.

Cercando le bande elastiche online troverete gli elastici semplici, le bande elastiche con maniglie e le bande elastiche circolari. In questa guida cercheremo di aiutarvi a capire quali sono le differenze e quali sono i tipi di allenamento più adatti per ciascun attrezzo. Inoltre, vi proporremo alcuni tra i marchi più affidabili in fatto di attrezzi sportivi da vagliare per il vostro acquisto.

Scopriamo insieme quali sono le migliori bande elastiche acquistabili su Amazon.

Le 12 migliori bande elastiche di resistenza

Adesso, è il momento di vedere quali sono le migliori bande elastiche in vendita in questo momento. Qui di seguito trovate una selezione di prodotti fatta sulla base degli attrezzi meglio recensiti dagli utenti, quelli con il miglior rapporto qualità/prezzo e quelli più richiesti da chi ne ha già fatto uso o è del mestiere.

1. Omeril

Tra le più votate su Amazon ci sono le bande elastiche per il fitness di Omeril, vendute in una confezione da tre e con una sacca che ne consente il trasporto e può essere utilizzata per riporle quando è finito l'allenamento. Le tre bande hanno colori e resistenze differenti: quella gialla è per gli allenamenti leggeri, quella rossa per gli allenamenti di media intensità e quella blu per gli allenamenti intensivi. Sono realizzate in lattice naturale.

2. Gritin

Le più vendute su Amazon, invece, sono le bande elastiche di resistenza di Gritin, vendute in confezione da cinque. Nella confezione è compresa una borsa per il trasporto e la conservazione. Sul libretto d'istruzioni sono segnati i diversi gradi di resistenza, divisi per colore. Alla massima estensione, ogni banda misura 600 millimetri x 50 millimetri. Sono realizzate in lattice naturale e consentono un allenamento completo.

3. FitBeast

Gli elastici per il fitness professionali di FibBeast sono realizzati in lattice naturale di alta qualità, sicuro, ecologico e altamente elastico. Ogni banda di resistenza è dotata di due comode maniglie imbottite, che proteggono le mani e assorbono il sudore, di due cinturini per agganciarle alle caviglie e un sistema che permette di agganciarle alla porta per svolgere una gamma più ampia di esercizi. Le cinque bande elastiche di questo set hanno colori e pesi differenti e possono essere utilizzare anche contemporaneamente.

4. JoyFit

Tra i migliori elastici per il fitness con maniglie in vendita su Amazon ci sono questi di JoyFit, ideali per qualsiasi tipologia di allenamento. Possono essere utilizzati dai principianti, da chi frequenta abitualmente le palestre ed è abituato a svolgere esercizi più faticosi ed intensi, ma anche per la fisioterapia. Sono realizzate in lattice 100% naturale, sicuro, non tossico e molto resistente all'usura. Ogni fascia, inoltre, è composta da ben tre strati di materiale di alta qualità ed è dotata di manici e moschettoni antiscivolo.

5. UbyFit

Gli elastici fitness di UbyFit hanno 5 livelli di resistenza, perfetti per svolgere un allenamento personalizzato, a seconda delle proprio esigenze e dei propri progressi. Sono ideali per allenare gambe, braccia, glutei e, inoltre, sono perfette per intensificare gli allenamenti di crossfit e di pilates. Questi elastici per il fitness sono realizzati in Latex naturale ecosostenibile, molto resistente e di alta qualità.

6. Meglio

Le bande elastiche della Meglio sono utilizzate non solo da chi ama allenarsi in casa, ma anche dai fisioterapisti nei percorsi di riabilitazione dei pazienti. Nella confezione sono presenti 5 elastici di misura varia, per un massimo di estensione di 2 metri. Sono tutte realizzate in TPE e non rilasciano cattivi odori. Nella confezione sono presenti degli esempi di esercizi utili.

7. Wotek

Chi è alle prese con i primi allenamenti e vuole cominciare in modo soft, può valutare l'acquisto degli elastici di Wotek. Nella confezione sono presenti tre elastici, uno giallo, uno rosso e uno viola, che si estendono per un massimo di 2 metri. Date le loro resistenze, possono essere utilizzati sia dagli uomini che dalle donne e sono realizzati in lattice naturale.

8. Fitgriff

Chi vuole allenare solo i glutei può avvalersi della banda circolare Fitgriff, che può essere utilizzata anche per i fianchi. Grazie a questo elastico, è possibile procedere con gli squat senza doversi preoccupare di mantenere la presa salda. Inoltre, rende più agevoli gli esercizi fatti sul tappetino e non in piedi; è realizzata in 80% cotone e 20% elastan, un mix di materiali che la rendono molto resistente.

9. Amazon Basics

Se prediligete gli elastici in gomma a quelli in lattice, potete valutare l'elastico per il fitness di Amazon Basics. Disponibile nel colore verde, ha una resistenza al carico che va da 29,5 a 79,4 chili; inoltre, la sua larghezza è pari a 6.35 centimetri. Il suo spessore è tale da garantire una lunga durata nel tempo, perché non si usura facilmente. Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di esercizio.

10. Amonax

Quali sono i giusti movimenti da fare con le bande elastiche? Se fate fatica a tenerlo a mente, le bande elastiche di resistenza di Amonax sono quelle giuste per voi, perché su ogni fascia è disegnata una sequenza di esericizi; in questo modo, sarà facile sapere sempre come muoversi. Nella confezione in vendita, ci sono quattro diverse bande, ognuna con una specifica resistenza.

11. Civah

Se avete intenzione di allenarvi, ma non volete spendere una cifra eccessiva, potete dare un'occhiata anche alle fasce elastiche Civah. Queste bande sono vendute in confezione da 5. Se usate costantemente per quindici minuti al giorno, garantiscono risultati visibili già dopo una settimana. Sono larghe 30 centimetri e sono alte 6 centimetri. Raggiungono un'estensione massima di un metro e mezzo.

12. Ryher

L'ultimo prodotto che vi proponiamo è l'elastico di Ryher, venduto in confezione singola. Quello più acquistato di questo marchio è l'elastico giallo, con resistenza bassa (da 2 a 7 chili), che può essere utilizzato da solo, associato ad altri elastici o anche insieme a pesi o altri strumenti per l'allenamento; è utile anche per delle semplici sessioni di stretching.

I benefici delle fasce di resistenza

Perché utilizzare le bande elastiche? Fare esercizio fisico in casa con gli elastici per il fitness porta con sé numerosi vantaggi:

mantenere equilibrio tra massa magra e massa grassa, per raggiungere il proprio peso forma.

abbassare il livello di stress mentale accumulato durante la giornata;

sviluppare un buon livello di resistenza e far lavorare i muscoli senza rischiare di stirarli;

migliorare la mobilità articolare ridotta a causa della scarsa attività motoria;

migliorare l'equilibrio.

Come utilizzare gli elastici fitness

Quali esercizi possono essere svolti con le bande elastiche?

Di base, gli elastici possono essere utilizzati per fare stretching all'inizio o alla fine di un allenamento. Ma non solo. Possono essere sfruttati anche per allenare bicipiti, tricipiti, gambe e glutei.

In sostanza, questi attrezzi sono utili a chi vuole tonificare i muscoli e lavorare sulla resistenza e sull'equilibrio.

In molti casi, le bande elastiche vengono utilizzate in fase di riabilitazione dopo un intervento che ha costretto i muscoli a riposo per tanto tempo o dopo aver subito una lesione.

Per ottenere tutti i benefici possibili con l'uso degli elastici fitness, è bene utilizzarli seguendo delle accortezze: sono poche e semplici, ma possono fare la differenza.

Il primo consiglio è quello di sistemare le bande elastiche rimanendo seduti, per poi alzarsi gradualmente: in questo modo, la schiena non ne risentirà.

Una volta in piedi, mantenete i piedi ben saldi a terra, rimanete in posizione eretta e contraete l'addome, per non scaricare il peso nei punti sbagliati.

Se siete agli inizi, utilizzate bande con resistenze minime e aumentate l'intensità dell'allenamento gradualmente, lasciando al fisico il tempo di abituarsi e rinforzarsi.

Come scegliere le bande elastiche

Per poter scegliere le bande elastiche, bisogna valutare le tipologie, il livello di difficoltà che si vuole raggiungere con l'allenamento, i materiali con cui gli elastici sono realizzati e la loro lunghezza.

Tipologie

A seconda del tipo di allenamento che si vuole affrontare, si può scegliere tra gli elastici più semplici, gli elastici con manubrio e le bande elastiche circolari.

Gli elastici semplici sono delle fasce più o meno larghe molto versatili, perché possono essere utilizzate per allenare braccia, spalle, e gambe. Inoltre, permettono di cambiare la resistenza e avere il completo controllo del grado di allenamento che si vuole affrontare. Il livello di difficoltà è associato ai colori.

Gli elastici con maniglie sono versatili tanto quanto gli elastici semplici e consentono di affrontare un allenamento completo. La presenza dei manubri, però, rende più facile manovrare l'elastico e mantenere la presa salda. A differenza degli elastici basilari, inoltre, non è possibile cambiare la resistenza.

Le bande elastiche circolari sono pensate per chi ama fare gli esercizi in posizione supina o sul fianco, perché non ci si deve preoccupare di mantenere salda la presa. Possono essere utilizzate, ad esempio, per allenare la fascia addominale o la schiena.

Colore e resistenza

Gli elastici differiscono per grado di resistenza. Per sapere qual è il grado di resistenza di ciascun elastico, è sufficiente fare riferimento al loro colore. Quelli più leggeri hanno un colore chiaro e corrispondono ad un peso che va da un chilo e mezzo a tre. Più il colore degli elastici diventa scuro, più il peso della resistenza aumenta. Ovviamente, quelli più scuri sono adatti a chi è abituato agli allenamenti intensi e difficili.

Materiale

Gli elastici possono essere realizzati in gomma o in lattice. I migliori e quelli più consigliati sono quelli in lattice naturale, materiale a lunga durata e anallergico.

Lunghezza e larghezza

Tanto quanto il colore, anche la larghezza e la lunghezza dell'elastico ne determinano il grado di resistenza. Le fasce più leggere sono quelle più lunghe e sottili. Quelle più strette e corte, invece, sono pensate per chi vuole portare avanti un allenamento di livello avanzato.

Questo è tutto quello che c'è da sapere sulle bande elastiche. Se pensate di aver trovato quelle che fanno al caso vostro, procedete pure all'acquisto. In caso contrario, potete confrontare quelle che vi abbiamo proposto con le altre bande elastiche in vendita su Amazon.