Le maschere subacquee per bambini sono pensate con la stessa logica di quelle per adulti. In questo modo, tutta la famiglia potrà divertirsi insieme, esplorando i fondali marini e godendosi le vacanze. Proprio come quelle per i più grandi, le maschere per bambini devono seguire delle regole per la sicurezza e devono rispettare alcuni canoni per poter essere definite le migliori. Vero è che, in generale, rispetto alle maschere subacquee per adulti, quelle per bambini si trovano a prezzi più abbordabili e hanno meno pretese tecniche. Ma c'è comunque una scelta da fare.

Su Amazon, nella categoria delle maschere per immersione, tanti sono i modelli dedicati ai piccoli. Oltre che essere funzionali e sicuri, essi sono anche colorati e allegri, adatti all'infanzia.

Migliori maschere subacquee per bambini: recensioni e guida all'acquisto

Per prima cosa, vediamo insieme quali sono i modelli di maschera subacquea per bambini più acquistati quest'anno. Noi abbiamo selezionato per voi, tra tutti quelli disponibili, 10 modelli, scegliendo tra i più venduti, i più recensiti e quelli con le migliori qualità tecniche. Tra quelle viste più di buon occhio ci sono sicuramente le maschere a marchio Cressi, ma non sono le uniche.

Maschera con vista panoramica

Questa maschera con vista panoramica di Rocontrip ha un design semplice, pensato per renderla comoda e funzionale. Sebbene non sia un prodotto per professionisti, è realizzato per garantire sicurezza e per permettere anche ai più piccoli di divertirsi e vivere esperienze uniche. Il materiale interno è il silicone, anti-allergico, flessibile, elastico e privo di odori, che si adatta al viso. Non si appanna in nessuna situazione e blocca l'eventuale ingresso dell'acqua.

Pro: l'ideale per i piccoli che vogliono giocare a fare i grandi e muovere i primi passi nel mondo delle immersioni. Si tratta di un modello molto accessoriato, munito anche di supporto per l'action cam.

Contro: nessun utente ha esposto lamentele dopo aver acquistato questo prodotto, gli adulti lo ritengono idoneo ai bambini e ne confermano e garantiscono la sicurezza.

Maschera da Snorkeling

La maschera subacquea di Unigear è ritenuta di alta qualità, perché è realizzata con materiale estremamente resistente. Lo snorkel è rimovibile, ma si riesce a fissare molto bene e si evita il rischio che si stacchi o cada durante l'utilizzo. Nella confezione troverete 2 sacche: una per riporre la maschera ed evitare che si danneggi quando non la si utilizza e una per gli accessori ed eventuali oggetti che volete portare con voi durante le immersioni. È possibile fissare sulla parte alta della maschera la GoPro.

Pro: gli utenti ritengono che questo prodotto sia effettivamente resistente, come indicato sulla scheda tecnica. Inoltre, all'interno del kit sono compresi molti accessori aggiuntivi che ne facilitano l'utilizzo.

Contro: si consiglia di regolare il respiro, per evitare che il funzionamento della maschera si blocchi.

Maschera per lo snorkeling e la piscina

Questa maschera di Cressi è indicata per bambini di età 2 a 7 anni ed è l'ideale per qualsiasi sport acquatico. È realizzata con gomma termoplastica ed è molto stabile, oltre a garantire il massimo della visibilità. La cinghia è regolabile. Le lenti sono infrangibili, antigraffio e antiappannamento. Questa maschera è indicata sia per lo snorkeling che per la piscina.

Pro: questa maschera è stata apprezzata perchè adeguata anche a bambini con la pelle delicata e sensibile: essendo molto morbida, la cinghia rimane fissa ma non lascia alcun segno.

Contro: è ritenuta una maschera molto professionale e sicura, nessun utente ha esposto lamentele dopo l'acquisto.

Set snorkel e maschera

Questo set di Mares è composto da una maschera e da uno snorkel con sistema semi-dry top, che previene l'entrata di acqua durante snorkeling. Grazie alle fibbie, la maschera è regolabile e aderisce perfettamente al viso. È integrata con una valvola di spurgo. È adatta a bambini non troppo piccoli, dai 9-10 anni in su.

Pro: grazie alla valvola di spurgo, la respirazione è facilitata. Per questo motivo, è adatta per i bambini che devono ancora prendere confidenza con l'acqua.

Contro: nessun utente ha avuto da ridire sul funzionamento della maschera, che sembra corrispondere alla descrizione tecnica proposta dal venditore.

Maschera e boccaglio in taglia unica

Questa maschera di Aqua Lung Sport è indicata per i bambini che hanno la pelle delicata e sensibile, perchè ha un rivestimento in gomma morbida e il cinturino in silicone. Le lenti sono in plexisol e sono progettate per non appannarsi e permettere una visione a 180°. Utilizzabile sia per il diving che per lo snorkeling. È provvista di boccaglio. Va bene per i bambini a partire dai 4 anni ed a taglia unica.

Pro: oltre ad essere sicura, questa maschere è molto apprezzata anche esteticamente. Inoltre, è disponibile in diversi colori, per incontrare i gusti di tutti i bambini e di tutte le bambine.

Contro: pur essendo una maschera sicura, si consiglia fortemente di permetterne l'utilizzo sotto sorveglianza di un adulto e in punti dove i bambini toccano il suolo.

Maschera per bimbo e per bimba

Questa maschera subacquea di Cressi è a vetri temperati e separati ed è dotata di boccale. Il morbido facciale in silicone offre un elevato comfort. Il tubo per la respirazione è trasparente, flessibile e angolato ed è dotato di un paraspruzzi che evita l'ingresso dell'acqua. La cinghia è regolabile. La valvola di scarico ne facilita la pulizia. È adatta a bambini fino ai 10 anni.

Pro: questa maschera è molto versatile, riesce ad adattarsi a bambini e ragazzi, ma anche a donne con il viso non troppo grande.

Contro: alcuni utenti sostengono che le lenti tendano ad appannarsi leggermente, anche se questo non ne inficia l'utilizzo.

Maschera con valvola di sfiato

Questo set da immersione di SEAC per bambini è composto da 1 maschera subacquea e 1 boccaglio. Entrambi i pezzi sono realizzati con materiale antiscivolo e sono adatti per lo snorkeling. La lente unica della maschera è antiappannamento ed è provvista di valvola di sfiato. La cinghia è regolabile e le rifiniture sono in silicone, a prova di perdite d'acqua. Il prodotto è disponibile in taglia unica ed è adeguato ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Pro: grazie alla valvola di scarico, non c'è alcun pericolo che i bambini che la indossano ingoino l'acqua, quindi il livello di sicurezza è molto alto.

Contro: alcuni utenti lamentano il fatto che le lenti non siano in vetro temperato, ma il prodotto è comunque di buona fattura, funzionale e resistente.

Maschera integrale con boccaglio

Questa maschera realizzata da Ocean Reef è un modello integrale con boccaglio. Permette una visione molto ampia, che raggiunge i 180°. Nella confezione troverete degli adesivi utili per decorare la maschera come piace al vostro bambino o alla vostra bambina. La struttura è realizzata con un sistema che permette all'aria di circolare senza condensarsi e far appannare le lenti.

Pro: questa maschera è l'ideale sia per coloro che sono alle prime armi, sia per coloro che sono più esperti.

Contro: tra le maschere che vi presentiamo, questa è la più costosa. Il suo prezzo è però giustificato dalla qualità e dalle caratteristiche tecniche.

Maschera in monocristallo a volume ridotto

Questa maschera monovetro è un prodotto dell'azienda Cressi, tra le migliori nel settore. Ha una lente unica in vetro temperato, realizzata con uno spessore ridotto, per aumentare il più possibile della visibilità. La fibbia è regolabile. Si adatta alla maggior parte delle forme del viso, quindi va bene per bambini e bambini di qualsiasi fascia d'età. È possibile scegliere tra diverse colorazioni: nero, bianco, rosa e trasparente.

Pro: il volume ridotto del rivestimento in silicone consente di avere una maggiore visibilità, aumentando la comodità e il divertimento di chi la indossa.

Contro: fino a questo momento, nessun utente ha lamentato alcun tipo di malfunzionamento del prodotto.

Maschera per tutte le attività acquatiche

Questo prodotto di Cressi è molto versatile, perché va bene per tutte le attività acquatiche: la piscina, lo snorkeling, il nuoto professionale. Le lenti sono due e sono infrangibili e antigraffio. Le fibbie sono indistruttibili e regolabili, ma è possibile anche sostituirle con altre di un colore diverso. Il materiale con cui questa maschera è realizzata è trasparente, dettaglio che la rende adatta a tutti i gusti.

Pro: questo prodotto è apprezzato perchè è economico, ma di buona fattura. Grazie alle fibbie regolabili, è possibile adattarlo a diverse corporature.

Contro: alcuni utenti suggeriscono di utilizzare questo prodotto con bambini che hanno non più di 5 anni, per garantire il massimo del comfort.

Come scegliere la migliore maschera subacquea per bambini

Scegliere una maschera per i bambini non è come sceglierne una per gli adulti. Sicuramente, l'uso che ne faranno sarà meno professionale. Ma questo non significa che il prodotto possa essere meno di qualità. Ci sono alcune caratteristiche tecniche che non sono fondamentali, certo, ma ce ne sono altre che diventano molto importanti.

Sicurezza

Per prima cosa, una maschera subacquea deve essere sicura. La sicurezza è ciò che tutti i genitori cercano, quando si parla dei propri figli. Una maschera sicura è una maschera con delle ottime rifiniture in silicone che le permettono di aderire bene al volto e non far passare l'acqua. A proposito delle possibili infiltrazioni d'acqua nella maschera, è bene assicurarsi, soprattutto se è presente un boccaglio, che vi sia una valvola di sfogo che permette all'acqua di defluire e non arrivare alle vie respiratorie.

Una maschera sicura è anche una maschera realizzata con materiali non dannosi e morbidi, che garantiscano al bambino il massimo del comfort.

Le cinghie

Un altro elemento da non sottovalutare sono le cinghie. Esse contribuiscono a mantenere salda la presa della maschera intorno al viso. Per questo motivo, è bene che siano regolabili, in modo che sia facile adattarle a diverse corporature.

Le lenti

Trattandosi di maschere per bambini, non è necessario che siano di ultima generazione. Ma devono comunque essere di qualità. Maggiore è la grandezza della maschera e della lente, migliore sarà la visuale che avrà il bambino. Le maschere che aderiscono al tutto il viso sono quelle più funzionali, in questo senso.

Ma una buona lente non deve solo essere grande. Per una maggiore sicurezza, è bene che siano antigraffio e infrangibili. Se siete disposti a spendere una cifra maggiore, potete optare anche per una maschera con lenti antiappannaggio.

Queste sono le caratteristiche fondamentali che fanno di una maschera la migliore per un bambino. Se ritenete di non essere ancora in grado di fare una scelta, potete sempre dare un'occhiata alle proposte inserite nella categoria delle maschere da immersione di Amazon, dove troverete modelli per tutte le età e per tutti i gusti.