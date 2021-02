Le pinze per allenamento mani, conosciute anche come hand grip, sono degli attrezzi a manopola o a molla utili per eseguire esercizi mirati per rafforzare le mani e che coinvolgono anche i muscoli delle dita, del polso e dell'avambraccio.

Durante gli allenamenti in palestra, o a casa, ci si dimentica di allenare i muscoli di mani e polsi, che andrebbero invece rinforzati perché coinvolti in tutte le attività quotidiane. Tra gli attrezzi per rinforzare le mani i migliori sono le pinze per allenamento, un accessorio fitness che serve a rinforzare la presa della mano. Sono utilizzate da atleti, dai musicisti, ma anche da chi passa molte ore al pc, tra mouse e tastiera, per aumentare la forza di mani e dita oppure a scopo riabilitativo.

In commercio sono disponibili diverse soluzioni, dalle pinze a molla per le mani, vendute in coppia, agli esercitatori per le dita, fino agli hand grip kit per l'allenamento completo di braccia e mani.

Ecco la nostra classifica delle migliori pinze per allenare le mani scelte in base a impugnatura, materiali e prezzo.

Le 10 migliori pinze per allenamento mani

Di seguito troverete le migliori pinze per allenamento mani di quest'anno utili per fare esercizi per rinforzare mani e polsi.

1. Trenas coppia di pinze a molla per mani

Le pinze a molla per mani Trenas sono tra le migliori per allentamento mani, molto maneggevoli grazie all'impugnatura ergonomica.

Il rivestimento delle pinze mani assicura una presa salda e confortevole. Un piccolo attrezzo fitness da usare per serie ed esercizi hand grip e per il potenziamento muscolare di mani e avambraccio.

2. Vicloon pinza mano con manopole regolabili

Se siete in cerca del miglior modello base la pinza per allenamento mani Vicloon è l'attrezzo fitness migliore per rinforzare i muscoli di braccia, polso e avambraccio.

La pinza è caratterizzata da una molla in acciaio inox di alta qualità ed è progettata con manici antiscivolo per un'impugnatura ergonomica.

Grazie alla manopola potrete regolare la tensione e impostare il peso da 10 a 50 kg.

3. FitBeast kit attrezzi per rinforzare le mani e pinza

Il kit completo FitBeast si compone di 5 attrezzi per rinforzare le mani da utilizzare sia a casa che in palestra per allenare i muscoli di polso, mani, braccia e anche delle dita.

La pinza rinforzante per mani ha una molla resistente e una maniglia ergonomica per facilitare la mano durante gli esercizi hand grip. La sua resistenza può essere regolata da 10 a 60 kg in base alle necessità.

Il kit contiene una pinza mano, un attrezzo per allenare le dita, un anello rinforzante, una palla antistress e una banda elastica di resistenza stretcher.

4. Captains of Crush pinza per allenamento mani

Se siete degli atleti o comunque degli sportivi che si allenano con una certa assiduità, provate la Captains of Crush CoC No. 1 con resistenza 63 kg, un attrezzo molto professionale.

Il meccanismo della pinza è a molla e materiali i materiali impiegati sono molto resistenti e di prima qualità.

Data l'impugnatura è consigliabile utilizzare dei buoni guanti per sollevamento pesi in modo da avere una presa più salda e comoda.

5. Ruesious 2 pinze per allenamento regolabili

Sia che siate alle prime armi o siate già abituati ad allenarvi con una certa costanza, la coppia di pinze a molla per le mani Ruesious è un attrezzo che saprà aiutarvi ad allenare i muscoli della mano.

Grazie alle manopole potrete infatti regolare la resistenza delle pinze, impostando il livello minimo a 5 kg e quello massimo a 50kg.

Il prodotto è indicato anche a chi ha difficoltà muscolari e ha bisogno di allenarsi intensificando poco alla volta l'allenamento hand grip.

6. O-Kinee Hand Grip pinze con resistenza regolabile

Le manopole mani O-Kinee sono veramente funzionali grazie all'opzione di conteggio speciale che permette di regolare trainer manuale tra 0 e 60 kg. Una soluzione perfetta sia per i più allenati che per i principianti che hanno da poco iniziato l'allenamento hand grip.

Maniglia ergonomica per favorire l'impugnatura, materiali di qualità e molle in acciaio resistente.

Questo attrezzo viene spesso utilizzato anche come dispositivo di riabilitazione per allenare dita, mano e polso.

7. Baobë Kit attrezzi hand grip

Se volete acquistare un prodotto che vi permetta di svolgere un allenamento completo per rinforzare le mani, uno dei più versatili è proprio il kit hand grip Baobë.

Include un hand gripper regolabile, anello in silicone per allenare la presa di mano e dita, una palla antistress, uno strumento e un elastico per aumentare la forza nelle dita.

8. Yesloo pinza per aumentare la forza di presa della mano

Se cercate un attrezzo ginnico per allenare la mani che sia abbastanza leggero ma ugualmente resistente potete optare per l'hand gripper Yesloo con resistenza 150 lb.

Ideale per rinforzare la presa, aumentare la flessibilità delle dita e riabilitazione.

9. Powerball Power Gripper professionali

Per un allenamento professionale potenziato un'ottima alternativa sono le Powerball Power Gripper, una pinza mano metallica ideale per atleti professionisti e bodybuilder con resistenza alta 250lbs, quindi leggermente superiore a 100kg.

All'interno della confezione c'è un utilissimo opuscolo di esercitazione pratica con tutti i suggerimenti utili per l'allenamento. Impugnatura salda in acciaio inossidabile di qualità e materiali resistenti per allenare mani e braccia, rinforzando i muscoli.

10. Kiiwah coppia di pinze con manopola per regolare la resistenza

Materiali di qualità premium e resistenti e resistenza regolabile da 10 a 60 kg per la coppia di pinze con manopola Kiiwah, delle pinze per allenamento mani con funzione di conteggio.

Ad ogni impugnatura il contatore riuscirà a tenere il conto degli esercizi effettuati, fino a 99 volte. Una volta terminata la serie sarà semplicissimo resettare il contatore e ricominciare ad allenarsi. I manici hanno una presa ergonomica grazie al rivestimento in silicone morbido, che conferisce maggiore comodità alle dita durante gli esercizi. Ideali per un allenamento quotidiano delle mani e per recuperare la forza e la flessibilità nelle dita.

Perché acquistare le pinze per allenamento mani

L'utilizzo delle pinze per allenare le mani comporta innumerevoli benefici sia in ambito sportivo che nelle attività di tutti i giorni. Infatti, allenando con frequenza i muscoli di mano, polso e avambraccio acquisirete sempre più forza nella presa ed elasticità nel movimento.

Riuscirete a sostenere meglio i pesi durante l'allenamento, a sollevare e spostare oggetti pesanti o semplicemente ad aprire un barattolo più resistente, prevenendo fastidiose infiammazioni di tendini e articolazioni.

Spesso il loro utilizzo è consigliato dai medici anche in ambito riabilitativo seguito di un intervento o di una lesione o in situazioni che comportano problemi articolari o dei legamenti -come nel caso di tendinite o tunnel carpale.

Come scegliere le pinze per allenamento mani

Le hand grimmer aiutano ad allenare i muscoli della mani e a rinforzare la presa, sono un attrezzo utile per aumentare la coordinazione dei movimenti ma anche da usare a scopo riabilitativo.

Vanno scelte in base allo scopo di utilizzo e a seconda del vostro grado di allenamento. Quelle per principianti, ad esempio, non potranno presentare le stesse caratteristiche di quelle pensate per gli atleti o gli sportivi.

Vediamo subito quali sono le caratteristiche più importanti da osservare quando si scelgono le pinze per allenamento.

Tipologie

Le pinze mani funzionano mediante un meccanismo a molla, alcune tipologie, come le pinze a manopola, hanno delle piccole rotelle che servono a regolare la resistenza. Quest'ultimo modello è dunque più versatile e permette di allenarsi gradualmente aumentando pian piano la resistenza della molla e la forza nelle mani.

In generale le hand grippers sono i migliori attrezzi per rinforzare le mani, ma oltre alle pinze per allenamento ci sono anche altre tipologie come gli esercitatori per le dita, utilissimi per i musicisti che hanno bisogno di aumentare l'elasticità delle dita, le palline anti-stress o l'anello in spugna, molto usate per scopi riabilitativi, oltre che i kit hand grip, pensati per un allenamento completo di braccia e mani.

Resistenza regolabile

Se siete alle prime armi e volete iniziare un allenamento hand grip che rinforzi le mani, le più indicate sono le pinze a molla con manopola regolabile, in questo modo potrete impostare la resistenza dell'attrezzo e aumentarla dopo alcune sessioni d'allenamento. Discorso analogo va fatto per chi acquista questo strumento a scopi riabilitativi, in questi casi è ancor più importante iniziare gradualmente e riacquistare lentamente l'energia nella mano, senza fare sforzi eccessivi.

Ogni pinza per allenamento mani ha un determinato livello di resistenza: livello basso tra i 5 e i 10 kg, ideale per chi è alle prime armi; intermedio con resistenza compresa tra i 15 e i 25 kg, più adatto a chi si allena abitualmente; resistenza alta, tra i 30-40 kg, consigliata agli atleti professionisti, o un livello massimo che arriva fino ai 60 kg per i bodybuilder che hanno un'ottima base d'allenamento.

Impugnatura

Assicuratevi che il modello scelto abbia un'impugnatura ergonomica, un manico comodo da maneggiare e antiscivolo vi permetterà di allenarvi con molta più facilità e meno sforzo. I modelli con manico in spugna o gomma sono sicuramente i più piacevoli al tatto, quelli in acciaio, sono più resistenti ma andranno utilizzati con degli appositi guanti da palestra.

Quindi prestate attenzione anche ai materiali dell'impugnatura, ma anche a quelli della molla, preferite prodotti resistenti e di qualità che durino nel tempo come quelli realizzati in acciaio inox.

Come utilizzare le pinze per allenamento mani

Le pinze per le mani sono davvero semplicissime da utilizzare. Funzionano mediante un meccanismo a molla, che si attiva nel momento in cui la mano esercita la pressione sull'impugnatura.

Tuttavia esistono più tecniche ed esercizi di presa della mano che vi permetteranno di lavorare su diverse zone: muscoli, tendini o legamenti. Se siete alle prime armi potrebbe capitare di effettuare un esercizio in modo sbagliato o di aver regolato male la tensione della molla.

Dunque è bene informarsi su come posizionare le dita sulla pinza per eseguire gli esercizi in modo corretto.

Generalmente sui manici troverete la sagomatura delle dita, che vi suggerirà come stringere la pinza. Di solito il manico dritto va appoggiato contro il palmo e tenuto fermo con il pollice, le altre dita invece andranno posizionate davanti al manico leggermente più curvo ed esterno

Una volta capita la corretta impugnatura, cercate di tenere la pinza da allenamento abbastanza alza in modo da riuscire a chiuderla completamente.

Iniziate la vostra sessione di allenamento hand grim eseguendo poche serie e ripetizioni. Man mano, quando vi accorgerete che la mano ha iniziato ad acquisire forza e lo sforzo diventerà minimo potrete intensificare il numero di sequenze o, in caso, aumentare la tensione della molla -se il modello ha una manopola per regolarla.