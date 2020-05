Dopo calcio e pallavolo, il basket è uno degli sport più amati e praticati in Italia. La palla a spicchi attrae infatti un grande numero di appassionati, che spesso e volentieri si ritrovano per tirare verso il canestro anche sui vari playground delle nostre città. Come già accade negli Stati Uniti, da tempo è però possibile praticare questo sport, e sfidare amici o famigliari, anche nel proprio giardino di casa senza doversi necessariamente recare in un campetto. Questo accade grazie ai canestri per basket da esterno: una soluzione pratica e comoda, capace di adattarsi alle diverse esigenze e fondamentale per mantenere viva la passione verso questa disciplina.

I migliori canestri da esterno

In commercio e disponibili su Amazon esistono diversi modelli: alcuni con struttura fissa e altri che si possono spostare e posizionare con facilità. Hanno altezze regolabili per essere usati sia dagli adulti che dai più piccoli, e caratteristiche differenti che vanno attentamente valutate prima di procedere al loro acquisto. In questa guida vediamo quali sono i dieci migliori canestri da esterno.

Northern Stone

Tra i modelli più apprezzati dagli utenti Amazon c'è il Northern Store. Si tratta di un canestro dal meccanismo telescopico, robusto e resistente alle intemperie, regolabile in altezza da 2 a 3,05 metri e con un diametro dell'anello di 45 cm. È dotato di una base da riempire con acqua o sabbia ed il suo tabellone (107 X 71 cm) è realizzato con materiale infrangibile.

Kimet HangRing

Disponibile in due misure (37 e 45 cm di diametro), il Kimet HangRing è un canestro di acciaio da fissare al muro dalla qualità e sicurezza testate. È fornito con retina e anche lui è realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici. Il suo utilizzo è sconsigliato ai bambini di età inferiore ai 3 anni.

Moegen

Il modello della Moegen, realizzato in acciaio e adatto per uso interno o esterno su una superficie piana, farà certamente felici tutti i piccoli appassionati di basket. Questo canestro, pensato proprio per i bambini, ha un'altezza regolabile che va dai 105 ai 200 cm e viene venduto insieme ad un pallone da basket e alla relativa pompa per gonfiarlo.

Spalding NBA Slam Jam Board

Per coloro che si vogliono divertire in casa o in ufficio, questo mini tabellone ufficiale NBA è il massimo. Lo Spalding NBA Slam Jam Board è infatti una replica in piccolo di quelli utilizzati nel mitico torneo americano (26.5 altezza e 45.5cm larghezza), con tanto di anello in ferro Slam Jam Breakaway e piccola palla da basket con cui divertirsi ad imitare i grandi campioni a stelle e strisce.

Hudora All Star 205

Apprezzato per il rapporto qualità/prezzo, il canestro da basket per esterno Hudora All Star 205 può raggiungere i 205 cm di altezza, è dotato di anello metallico verniciato a polvere dal diametro di 42,5 cm ed è indicato per bambini sopra i 5 anni. Come i precedenti modelli presentati, anche lui ha un supporto da riempire alla base (con acqua o sabbia) e può essere spostato con grande facilità grazie alla presenza di tre ruote.

Sport One

Lo Sport1 è un canestro regolamentare in ferro, dal diametro di 45 cm con 12 ganci, perfetto per essere installato su un tabellone o su una parete e per far divertire tutti gli appassionati di basket. Viene venduto con rete USA e kit di fissaggio e anche in questo caso il suo utilizzo non è adatto a bambini sotto i 3 anni.

Powershot B-Ease

Anch'esso dotato di una base che può essere riempita con sabbia o acqua per una maggiore stabilità, il canestro da basket Powershot B-Ease è regolabile in altezza da 1,5 a 2,1 metri e ha un tabellone dalle dimensioni di 74 x 50cm. Montarlo è semplice, così come spostarlo da una parte all'altra di un eventuale giardino grazie alle ruote poste sulla sua base.

Little Tikes

La passione per la pallacanestro si coltiva sin da piccoli, e proprio per questo motivo Little Tikes propone il primo tabellone da basket dedicato ai bambini più piccoli. Ideale per giocare sia in casa che in giardino, questo prodotto risulta semplice da montare, molto solido, particolarmente sicuro grazie alla sua base zavorrabile e regolabile in altezza.

Sport One Slam Dunk

Lo Sport One Slam Dunk è un tabellone realizzato in fibra MDF e dalle dimensioni di 71 x 45 centimetri. È dotato di un anello da 40 cm e si può fissare all'interno della vostra stanza o in un giardino esterno. Piace agli utenti Amazon anche per il suo buon rapporto qualità/prezzo.

Bee Ball

L'ultimo canestro che vi presentiamo è questo modello regolamentare della Bee Ball in acciaio Inox. Realizzato con materiali di alta qualità, particolarmente robusto e facilmente installabile grazie a 4 viti, è adatto per un utilizzo all'aperto e soddisfa a pieno le esigenze di qualsiasi giocatore di basket.

Tipologie di canestro da basket in commercio

Esistono diversi tipi di canestri da basket, che si differenziano tra di loro per le caratteristiche e per la tipologia di utilizzo. La scelta del modello più adatto, va infatti presa tenendo conto quello che sarà il nostro spazio di gioco che, come già visto, può essere sia all'esterno che all'interno di un'abitazione. Sono principalmente 4 i modelli disponibili su Amazon:

Canestri da basket portatili

Canestri da basket con struttura fissa

Canestri da parete

Mini basket

Tra le prime due opzioni, la differenza sostanziale è la possibilità di spostare il canestro portatile in qualunque punto della vostra area di gioco. Sia quelli portatili che quelli a struttura fissa hanno spesso misure regolamentari e sono regolabili in altezza: dettaglio importante che non ha invece il canestro da parete (in vendita con tabellone o senza), che una volta installato rimane fisso all'altezza desiderata. Per tutti i bambini che vogliono avvicinarsi al mondo della pallacanestro c'è invece il canestro da Mini Basket: accessorio anch'esso regolabile e solitamente costruito con dimensioni ridotte proprio per aiutare nel gioco i più piccoli.

Come scegliere il canestro da basket

Se la palla a spicchi è la vostra passione e se desiderate allenarvi anche in maniera autonoma, dentro o fuori dalle vostra mura di casa, è dunque giunto il momento di scegliere il miglior canestro da basket.

Altezza

Il primo importante requisito è l'altezza. Posizionato normalmente a 305 centimetri da terra e con un ferro dal diametro interno di 45 cm con una retina di corda posto in mezzo al tabellone, il canestro da basket può essere regolamentare o regolabile in base alle nostre esigenze. In vendita si trovano infatti soluzioni che partono da altezze di 1,5 o 2 metri circa.

Materiali

Prima di procedere all'acquisto è fondamentale conoscere anche i materiali con cui sono stati realizzati retina, struttura e tabellone. Colorata di bianco o con i colori dell'NBA (bianco, blu e rosso), la rete del canestro è solitamente prodotta in corda naturale o in fibra sintetica e deve assicurare una durata pressoché infinita. La struttura deve risultare particolarmente robusta, e nel caso di canestri portatili avere soprattutto una base sicura che, una volta riempita, dia garanzia di stabilità al palo che regge il canestro. Dettaglio non di poco conto è infine il tabellone (che può essere costruito in plastica, policarbonato o vetro temperato), che deve garantire un rimbalzo ottimale del pallone.

Montaggio

Sottoposto a continue vibrazioni, il canestro da basket richiede una particolare attenzione durante il suo montaggio. Dopo aver recuperato tutti gli accessori per la sua installazione assicuratevi di stringere al meglio tutte le viti, e nel caso di un canestro fisso di serrare in maniera sicura l'anello o il tabellone al muro. All'interno della confezione, dovreste trovare i supporti adatti per il fissaggio su qualsiasi tipo di materiale.

Come montare un canestro da basket

Per montare un canestro da basket portatile si parte solitamente dalla sua base, che deve essere riempita di acqua o sabbia. Il secondo passaggio è quello di preparare il tubo telescopico, che va agganciato alla base e sul quale dovete successivamente montare il tabellone. Prima di quest'ultima operazione, che può essere fatta con il palo sdraiato o con l'aiuto di una scala, va invece sistemata la retina all'anello. In caso di un canestro fisso, dopo aver assicurato la retina al tabellone e aver scelto l'altezza adatta al vostro tipo di gioco, con l'aiuto di una scala e degli accessori in dotazione potete infine attaccare i supporti del tabellone grazie all'utilizzo di semplici tasselli a muro.