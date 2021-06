Gli avviatori auto, conosciuti anche come booster e starter auto, sono accessori fondamentali per chi passa molto tempo in macchina per lavoro e ama viaggiare, perché permettono di ricaricare la batteria in qualsiasi momento, senza l'aiuto di qualcuno e senza dover avere a disposizione dei cavi o un'altra auto.

Grazie agli starter per auto, qualsiasi brutta sorpresa improvvisa non sarà un problema.

Cercando gli avviatori auto disponibili in commercio e online, su Amazon, é facile rendersi conto che scegliere quello compatibile con la batteria della propria automobile non è semplicissimo: bisogna considerare il modello, il tipo di batteria, la potenza del dispositivo e tanti altri aspetti tecnici.

In questa guida vi aiuteremo a capire non solo quali sono i migliori modelli di avviatori auto, ma anche come sfruttare al meglio la loro potenza e la loro tecnologia.

I migliori avviatori auto del 2021

Per scegliere l'avviatore auto più adatto alle proprie esigenze bisogna avere bene in mente quali sono tutte le alternative possibili. Ma come fare per valutare ogni modello in vendita? Noi abbiamo pensato di darvi una mano facendo per voi una prima scrematura. Qui di seguito trovate dieci modelli di starter auto, scelti tra quelli con le migliori recensioni, quelli con il miglior rapporto qualità/prezzo e quelli approvati e consigliati da chi ne ha già fatto uso.

1. BIUBLE 1000A

Indicato per auto, camion, motocicli e non solo, l'avviatore d'emergenza di BIUBLE lavora ad una potenza di 1000 ampere può avviare fino a 20 volte veicoli a 12V (motori a benzina fino a 7 litri e diesel fino a 5,5 litri). Si tratta di un prodotto utilizzabile anche come power bank con capacità di 12000 mAh e, essendo dotato di due porte USB (output) e di una porta USB tipo C (input), si rivela molto utile anche nel caso in cui ci fosse l'esigenza di caricare rapidamente due dispositivi contemporaneamente, come lo smartphone o il tablet. Dispone, inoltre, di diversi sistemi di protezione, come un cavo intelligente pensato per evitare surriscaldamenti, sovraccarichi o eventuali cortocircuiti. Tra le sue caratteristiche segnaliamo la presenza di una pratica luce LED con quattro modalità di illuminazione (luce, SOS, flash e allarme), utile in casi di emergenza. Quando non utilizzato si spegne automaticamente e, in caso di inutilizzo, resta carico per ben sei mesi.

Pro: si tratta di un dispositivo che non occupa molto spazio e ha una grande utilità, può essere utilizzato in maniera intuitiva anche da coloro che non sono esperti di motori e temono di fare danni.

Contro: tutti gli utenti che hanno provato questo starter per auto sono soddisfatti del risultato ottenuto e ne consigliano l'acquisto.

2. Telwin Drive 9000

Telwin Drive 9000 è un avviatore compatto con batteria al litio da 12 volt e con una potenza di 600 ampere. Il dispositivo è di colore rosso ed è in vendita in una pratica custodia con tasca da un lato e zip dall'altro. Può essere utilizzato con auto, moto, camper o imbarcazioni. Può essere facilmente riposto nel vano portaoggetti. È dotato di due uscite usb e nella custodia in dotazione sono compresi i cavi di avviamento, i connettori per i dispositivi mobili, la spina accendisigari e l'alimentatore rete. Grazie alle due luci LED incorporate, può essere utilizzato come lampada di emergenza.

Pro: il marchio Telwin garantisce dispositivi di qualità ad un prezzo conveniente e competitivo. Inoltre, grazie ai numerosi accessori in dotazione, questo avviatore è versatile e può essere utilizzato per ricaricare diversi dispositivi elettronici.

Contro: data la potenza raggiungibile con questo booster, si consiglia di acquistarlo per automobili con un numero di cavalli non troppo eccessivo, in modo che possa garantire il massimo della resa.

3. FLYLINKTECH 1500A

Questo avviatore di emergenza per auto da 18000 mAh di FLYLINKTECH può essere utilizzato per avviare in poco tempo anche camper, moto e furgoni. Si tratta di un prodotto comodo e versatile che può rivelarsi molto utile in diverse circostanze: trattandosi di un dispositivo resistente sia alle alte che alle basse temperature, può essere utilizzato ovunque e, soprattutto, in casi di emergenza. La sua versatilità, inoltre, permette di impiegarlo non solo come avviatore di emergenza, ma anche come potente power bank da 18000mAh per caricare qualsiasi tipologia di dispositivo da 12V, compresi smartphone e diversi accessori per l'auto, come il gonfiatore per pneumatici, e come torcia LED (con tre modalità: normale, SOS e strobo). Inoltre, essendo dotato di tecnologia di ricarica avanzata QC 3.0, riesce a caricare dispositivi mobili con un rapidità di circa il 75% in più rispetto ad altri dispositivi di ricarica. Dispone di due porte USB e di una porta di tipo C, è compatibile con i motori a benzina fino a 8 litri e i motori a diesel fino a 6 litri.

Pro: il rapporto qualità/prezzo, la potenza e la versatilità rendono questo avviatore di emergenza per auto un dispositivo indispensabile in qualsiasi circostanza.

Contro: questo dispositivo ha svolto il suo lavoro con automobili di diversa cilindrata e potenza, quindi tutti gli utenti sono soddisfatti e ne consigliano l'acquisto.

4. BuTure 800A

Questo avviatore di emergenza di BuTure è un prodotto che lavora ad una potenza di 800 ampere ed è pensato per motori a benzina, fino a 6 litri, e diesel, fino a 5 litri. Si tratta di un dispositivo che si caratterizza per la sua praticità, per la leggerezza e per le dimensioni compatte: misura, infatti, solo 16.5 cm x 8.5 cm x 3 cm e pesa 384 g, caratteristiche che permettono di riporlo comodamente all'interno del cruscotto della vettura e di trasportarlo agilmente. Con un picco di corrente di 800 ampere può avviare veicoli da 12V (come specificato motori a benzina fino a 6 litri e motori a diesel fino a 5 litri) fino a 20 volte, ed è indicato anche per i camion, i motocicli e i SUV. Anche questo prodotto può essere utilizzata come pratica powerbank da on una capacità di 12800mAh. Inoltre, essendo dotato di due porte USB (output) e di una porta USB di tipo C (input) può caricare contemporaneamente due dispositivi. Presenta, infine, la tecnologia di ricarica rapida Quick Charge che permette di ricaricare i dispositivi mobili molto più velocemente di un caricatore standard. Dispone di torcia LED con 4 modalità di illuminazione.

Pro: grazie alla custodia protettiva imbottita, portare il dispositivo con sé senza rischiare di romperlo, è molto semplice. Inoltre, il suo peso non è eccessivo e non occupa molto spazio, si può conservare anche nel portaoggetti.

Contro: tutti coloro che hanno provato questo apparecchio si dicono soddisfatti e non sottolineano la presenza di difetti o mal funzionamenti.

5. Noco Boost Plus GB20

Lo starter per auto Noco Boost Plus GB20 lavora ad una potenza di 500 ampere e permette di ottenere fino a 20 riavvii di motore con una sola ricarica e 6 ore di autonomia. Grazie alle protezioni contro le scintille, i cortocircuiti e le inversioni di polarità e alla modalità SOS, può essere utilizzato in totale sicurezza. Comprende una torcia LED con 7 differenti modalità di illuminazione. La porta USB consente di ricaricare anche tablet, smartphone e notebook. È compatibile con i motori a benzina fino a 6 litri e i motori a diesel fino a 3 litri. Nella confezione è compresa una sacca per il trasporto.

Pro: il dispositivo arriva a carica completa in un'ora e mezza; è possibile metterlo in carica anche in auto, per ricaricarlo mentre si è in viaggio e averlo sempre a portata di mano e pronto all'uso.

Contro: fare attenzione all'accensione; per avviare il processo di ricarica è necessario premere un tasto, mentre si spingono i cavi.

6. Power Station Starter

Il boosterPower Station Starter lavora ad una potenza di 12 volt e raggiunge i 900 ampere. È compatibile con una cilindrata massima di 1600 cavalli. può essere utilizzato non solo per ricaricare una batteria scarica, ma anche gonfiare le gomme che sono a terra. Nella confezione sono compresi l'adattatore per collegare il dispositivo all'accendisigari e 3 augelli per gonfiaggio. Si tratta di un modello con valigetta, facile da trasportare. Può essere utilizzato per ricaricare anche dispositivi di elettronica di altro tipo. Grazie all'illuminazione d'emergenza integrata, può essere utilizzato anche quando è buio.

Pro: il modello a valigetta è facile da trasportare, grazie alla pratica maniglia di cui è dotato. Inoltre, si mantiene stabile facilmente durante l'utilizzo e non si rischia di farlo cadere e provocare danni.

Contro: per essere sicuri che sia completamente carico, si consiglia di lasciarlo inserito anche dopo che la spia rossa si è spenta.

7. AUTOGEN MJS70W

AUTOGEN MJS70W è un avviatore di emergenza per auto potente e pratico da utilizzare: grazie alle sue dimensioni compatte, infatti, è possibile riporlo comodamente all'interno del vano portaoggetti o sotto il sedile della vettura per averlo sempre a portata di mano ogni volta che occorre. Oltre ad essere compatto è anche molto leggero e versatile perché può essere utilizzato anche come power bank per caricare il cellulare o altri dispositivi o come torcia, utile nei casi di emergenza. Si tratta di un avviatore di emergenza al litio con batteria da 12V che, grazie alla sua potenza, permette di avviare in poco tempo una vettura con la batteria completamente scarica. In dotazione arriva anche la custodia.

Pro: il dispositivo è robusto, impermeabile e resistente alla polvere. Può essere utilizzato e rivelarsi utile in qualsiasi circostanza.

Contro: al momento tutti gli utenti Amazon sono soddisfatti dell'acquisto.

8. TrekPow TJ2500

TrekPow G22 TJ2500 è uno starter per auto che raggiunge una potenza massima di 2500 ampere ed è compatibile con motori diesel fino a 8 litri e benzina fino a 9 litri. Una ricarica completa consente di riavviare una batteria per circa 30 volte, prima di esaurirsi. È dotato di due porte USB e una porta Type C per ricaricare fino a 3 dispositivi alla volta. Grazie al display, è possibile controllare le impostazioni attive e la potenza raggiunta. Oltre al cavo classico, nella confezione è compreso il cavo adatto per collegare l'apparecchio all'accendisigari. La torcia può essere attivata in tre diverse modalità, a seconda delle esigenze.

Pro: si tratta di un prodotto di qualità, in vendita con un ottimo rapporto qualità/prezzo e consigliato fortemente da tutti coloro che ne hanno fatto uso fino a questo momento.

Contro: nessun utente sconsiglia questo prodotto o sottolinea la presenza di difetti.

9. Utrai 2000A

L' avviatore d'emergenza di Utrai da 12 volt raggiunge una potenza massima di 2000 ampere. Questo modello è compatibile con automobili diesel fino a 7 litri e benzina fino a 8 litri. È munito di due porte USB e una porta Type C, per consentire di ricaricare tre dispositivi contemporaneamente. I valori raggiunti sono segnalati sul display di cui è fornito. Nella confezione è compresa una scatola per conservare e tenere insieme tutti gli accessori dell'apparecchio. Può essere conservato anche nel vano portaoggetti dell'automobile, perché ha dimensioni compatte e occupa poco spazio. È completo di bussola.

Pro: grazie alle porte USB di cui dispone, è possibile ricaricare anche smartphone, tablet o notebook, per poter utilizzare la propria tecnologia al massimo anche durante un viaggio.

Contro: di questo dispositivo ha convinto tutto, anche la confezione. Nessun utente è rimasto insoddisfatto dopo il suo utilizzo.

10. Yaber 2500A

Lo starter d'emergenza per auto di Yaber raggiunge un massimo di 2500 ampere. Il rivestimento esterno di questo modello è impermeabile, può essere utilizzato anche sotto la pioggia senza correre alcun rischio. La porta USB consente di collegare e ricaricare anche il cellulare o il pc. Compatto e poco ingombrante, è utile per avviare veicoli a 12V (è compatibile con i veicoli a benzina e a diesel fino a 8 litri) in pochi secondi ed è adatto anche per i camion, la moto ed altre tipologie di vetture. Questo booster per avviamento dell'auto può, inoltre, funzionare anche come torcia con quattro modalità di illuminazione, indispensabile nelle situazioni di emergenza, dispone di una bussola e di schermo LCD che mostra la potenza rimanente e lo stato operativo dell'avviatore.

Pro: le diverse modalità in cui è possibile impostare la luce consentono di affrontare qualsiasi situazione avendo il massimo della visibilità.

Contro: gli utenti che hanno provato questo dispositivo ne consigliano l'acquisto e lo reputano un'ottima soluzione per chi non è pratico della risoluzione di problemi automobilistici.

Avviatore di emergenza: cos'è e tipologie

L'avviatore d'auto, come abbiamo già detto, è un dispositivo che permette di riavviare la batteria scarica dell'auto in pochissimi minuti. Esistono diverse tipologie di jump starter per auto; la distinzione principale è quella tra gli avviatori auto portatili e gli avviatori auto a valigetta.

Gli avviatori auto portatili sono dispositivi di dimensioni compatte, che possono essere trasportati nel cofano o nel vano portaoggetti dell'auto. Nonostante le loro dimensioni, hanno una buona potenza e un'autonomia elevata, che permette di utilizzarli diverse volte prima di doverli ricaricare.

sono dispositivi di dimensioni compatte, che possono essere trasportati nel cofano o nel vano portaoggetti dell'auto. Nonostante le loro dimensioni, hanno una buona potenza e un'autonomia elevata, che permette di utilizzarli diverse volte prima di doverli ricaricare. Gli avviatori auto a valigetta sono più grandi di quelli portatili, ma anche più facili da trasportare, grazie alla maniglia di cui sono dotati. Le loro prestazioni possono essere superiori, ma questo aspetto non dipende dalle loro dimensioni.

Come si usa un avviatore auto

I booster sono apparecchi che trasmettono al motore la potenza elettrica necessaria per avviarsi e far sì che l'automobile si metta in moto e cammini. Questo è possibile grazie alla batteria ricaricabile di cui sono dotati: in base all'autonomia del dispositivo, sarà possibile ricaricare la macchina uno specifico numero di volte, prima di dover ricaricare l'avviatore stesso. Sarà bene tenerlo a mente, per evitare di rimanerne sprovvisti quando serve.

Il funzionamento degli avviatori a batteria è molto semplice, ma si tratta comunque di un'operazione delicata ed è bene fare attenzione, per evitare di danneggiare la batteria della macchina e metterla completamente fuori uso.

L'avviatore deve essere collegato direttamente alla batteria dell'auto, che si trova nel cofano anteriore. La prima cosa da fare, dunque, è sollevare il cofano e fissarlo, per poter lavorare a mani libere. Poi, bisogna agganciare i cavi; prima di collegarli, è bene assicurarsi che il quadro della macchina sia completamente spento e che nulla sia in funzione. La pinza rossa deve essere attaccata al polo positivo, quella nera deve essere attaccata al polo negativo. Una volta terminata questa operazione, è possibile scollegare i cavi, richiudere il cofano e mettere in moto la macchina, pronti per ripartire. Per sicurezza, è meglio scollegare prima il cavo nero e poi quello rosso.

Perché acquistare un avviatore per auto? I vantaggi

Avere a portata di mano uno starter per auto può essere particolarmente vantaggioso. Per prima cosa, sarà possibile ovviare al problema della batteria a terra senza dover ricorrere all'aiuto di qualcuno o doversi procurare dei cavi. Inoltre, gli avviatori sono facili da trasportare, con o senza valigetta, e facili da utilizzare.

Ma non solo. Generalmente, questi dispositivi hanno una torcia incorporata, che consente di avere una buona visibilità anche quando è buio.

Infine, possono essere utili per ricaricare non solo veicoli, ma anche cellulari, scalda biberon, fornelli elettrici e qualsiasi attrezzo che potrebbe essere utile, ad esempio, in campeggio.

Come scegliere gli avviatori auto

Per poter scegliere lo starter auto adatto alle proprie esigenze, bisogna tenere in considerazione diversi aspetti. Lo starter auto deve essere compatibile con il motore e sufficientemente potente, ma non solo; qui di seguito sono elencati e motivati tutti i dettagli che possono fare la differenza al momento dell'acquisto di un booster.

Batteria

Gli avviatori auto funzionano grazie ad una batteria ricaricabile. La batteria degli avviatori può essere a piombo acido o a litio. La batteria a piombo acido è più economica e garantisce prestazioni medio-alte, mentre la batteria a litio ha un costo maggiore perché garantisce prestazioni più elevate. Le batterie del primo tipo sono le più diffuse, perché sono sufficienti per ricaricare le batterie delle comuni automobili.

In alternativa agli avviatori auto a batteria, che sono quelli più diffusi, ci sono gli avviatori a strappo e gli avviatori a pedale.

Gli avviatori a strappo sono composti da una cordicella che, tirata, avvia il motore a cui è collegata. Questi avviatori sono compatibili soprattutto con i macchinari da giardino, come motoseghe, motozappe, decespugliatori e tagliaerba.

Gli avviatori a pedale si avviano pigiando una barra metallica. Sono utili in particolar modo per riavviare moto di piccola e grossa cilindrata.

Potenza e corrente di picco

Molto importante è anche il fattore potenza che va valutato in rapporto al proprio tipo di auto. Una jeep, un furgone ed un'utilitaria avranno bisogno di picchi di potenza differenti per riavviarsi. La corrente di picco è il valore massimo di corrente che l'avviatore riesce a fornire alla batteria dell'auto È importante allora che questo valore dell'avviatore, indicato in Ampere (A) sia superiore a quello della batteria della nostra auto.

Compatibilità con il motore

Per prima cosa, l'avviatore per auto deve essere compatibile con il motore della propria automobile. Per valutare la compatibilità, bisogna considerare la potenza, espressa tramite il voltaggio e la corrente di picco. Il voltaggio dipende da come viene alimentata la macchina (benzina, diesel, gas) e dal numero dei cavalli. La corrente di picco riguarda il valore massimo raggiungibile in termini di potenza elettrica (che di solito non supera i 1000 ampere).

Tempi di ricarica e autonomia

Un altro fattore da valutare è il tempo che il dispositivo impiega a ricaricarsi e, di conseguenza, la sua autonomia. Solitamente, un avviatore si ricarica completamente in un tempo che oscilla da 2 a 8 ore. Il numero di cariche possibili, invece, varia da prodotto a prodotto e viene specificato nella sua scheda tecnica. Molto dipende dall'uso che se ne deve fare: ricaricare la batteria di un'automobile consuma più energia che ricaricare la batteria di uno smartphone o di un qualsiasi elettrodomestico.

Dimensioni

Un apparecchio di questo tipo deve essere il più possibile compatto. Le dimensioni influiscono con la sua trasportabilità e con la sua praticità. Più è piccolo, più è facile da maneggiare, da conservare e da trasportare. Gli avviatori a valigetta sono più grandi delle altre tipologie di avviatori, ma anche più semplice da trasportare.

Connessione usb

Alcuni modelli di avviatori sono dotati di porte usb. Questo consente di collegare alla batteria d'emergenza più dispositivi alla volta, ma anche di ricaricare il dispositivo stesso, per poterlo avere a portata di mano in qualsiasi momento.

Torcia

Avere la torcia incorporata potrebbe fare la differenza ed essere molto utile. Può capitare, infatti di scoprire di avere la batteria a terra la sera o in un punto poco illuminato: la torcia consente di lavorare avendo a prescindere una buona visibilità.

Accessori

I modelli più richiesti sono sicuramente quelli più accessoriati. Tra gli accessori più utili ci sono sicuramente i cavi per collegare la batteria d'emergenza a quella dell'auto, ma non solo. Alcuni avviatori sono dotati di adattatori per collegarli anche all'accendisigari o al notebook e una custodia per riporla senza occupare troppo spazio o rischiare che si rompa.