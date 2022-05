eDays Week di eBay: fino al 65% di sconto su attrezzatura, accessori e abbigliamento per lo sport In occasione della eDays Week, vi proponiamo le migliori offerte eBay su attrezzatura, accessori e abbigliamento per lo sport: tute sportive, smartwatch, cyclette, panche e molto altro, in sconto fino al 65%.

Per rinfrescare le giornate calde, arrivano i Fresh Sales di eBay, saldi anche fino al 70% su tantissimi prodotti, proposti a prezzi vantaggiosi in occasione della eDays Week.

Di seguito, abbiamo selezionato le migliori offerte eBay su articoli e dispositivi per lo sport, perfetti per praticare attività fisica all'aria aperta e mantenersi in forma: attrezzi ginnici, capi d'abbigliamento, scarpe, accessori e tanto altro, in sconto fino al 65%.

In più, vi ricordiamo che, nella pagina eBay dedicata all'abbigliamento e agli accessori sportivi, potrete risparmiare un ulteriore 15% sui prodotti selezionati, utilizzando il buono MENO15EDAYS, valido fino al 29 maggio 2022 su un massimo di due acquisti per utente. Per ottenere il coupon, è necessario effettuare una spesa minima di 15€, inserire gli articoli desiderati nel carrello e copiare il codice prima d'inserire i dati del pagamento. Lo sconto massimo previsto per ogni ordine è di 100€.

Le migliori offerte eBay su attrezzi sportivi

Cominciamo con gli attrezzi per lo sport: ecco le offerte eBay più vantaggiose su cyclette, panche, supporti per bilancieri e altri articoli sportivi, ideali per praticare sport in casa.

-60% sulla ruota singola per addominali e braccia: perfetto per allenare a casa gambe, spalle, dorsali, braccia e addominali, questo attrezzo è adatto anche per lo yoga e il pilates. È formato da un'asta in metallo resistente e una ruota in gomma multistrato, comoda e maneggevole.

-47% sulla cyclette professionale di Homcom: ideale per tonificare i punti critici come gambe, addome, fianchi e braccia, questa cyclette permette di allenarsi direttamente a casa propria. È dotata di sellino e manubrio regolabili fino a 7 livelli di altezza e presenta un comodo display LCD, per tenere traccia di parametri come tempo, velocità, distanza e calorie bruciate.

-42% sulla panca regolabile multifunzione di YM: dotata di schienale e sedile regolabili, questa panca pieghevole possiede una struttura resistente e una capacità di peso fino a 300 kg. Ha un design funzionale, ma anche compatto ed ergonomico, perfetto per eseguire addominali o esercizi con manubri e bilancieri.

-33% sulla panca per addominali e pesi di Homcom: perfetto per allenarsi in casa, questo attrezzo è dotato di schienale e seduta regolabili, il primo su 6 e il secondo su 4 livelli. Possiede una struttura resistente in acciaio e può sostenere fino a 120 Kg. In più, monta anche delle corde elastiche di resistenza, ottime per eseguire un allenamento completo.

-15% sul set Fitness Yoga: composto da anello pilates semirigido per allenare braccia e interno cosce, una palla yoga per migliorare la postura, anello per lo yoga e fasce elastiche multiuso. Un kit perfetto per chi ama allenarsi a casa.

Sconti eBay su dispositivi e accessori sportivi

Di seguito, vi proponiamo i migliori sconti eBay su accessori e dispositivi sportivi: non soltanto supporti all'attività fisica, come bande o tappetini, ma anche smartwatch o borracce.

-53% sul tappetino per addominali e schiena di YM: progettato per alleviare la pressione sulla zona lombare durante gli esercizi di addominali sit-up e crunch, questo tappetino si adatta perfettamente alla naturale curvatura della colonna vertebrale. In più, è leggero, compatto e facilmente trasportabile.

-47% su cuscino gonfiabile PVC Balance per esercizi fitness: disponibile in diverse colorazioni e misure, è particolarmente consigliato per benefici all'addome, al sistema cardiovascolare, alle gambe, ai glutei, e migliora l'equilibrio.

-32% sulle powerband di YM: ottimo per allenarsi a casa, questo set di powerband è composto da 4 bande elastiche da 12, 22, 32 e 44 mm, ciascuna delle quali possiede una resistenza crescente, per allenarsi gradualmente e in maniera corretta. Sono realizzate in latex antistatico, un materiale morbido al tatto, inodore e anallergico.

-30% su Smartwatch Huawei Watch gt 2 sport: realizzato in acciaio nero, con cinturino regolabile in silicone. È estremamente leggero e comodo, perfetto da indossare tutto il giorno e non solo durante l'allenamento. Ha un sensore cardio che monitora: attività cardiaca, calorie bruciate, ciclo del sonno e conta passi.

-18% sull'Apple Watch 38 mm Serie 2 Nike: caratterizzato dal classico cinturino in silicone, questo smartwatch di casa Apple costituisce il device ideale per monitorare il proprio allenamento con precisione. Si tratta di un dispositivo ricondizionato, testato e certificato dal venditore, in grado di fungere anche da cardiofrequenzimetro, accelerometro e giroscopio.

Promozioni eBay su abbigliamento sportivo

Per praticare sport è importante indossare capi d'abbigliamento e scarpe adatti. Perché, dunque, non approfittare della eDays Week per acquistare una tuta o delle comode sneakers? Di seguito, troverete le migliori offerte proposte da eBay su abbigliamento sportivo delle migliori marche: Vans, Superga, Kappa e tante altre.

-66% sulle sneakers da tennis unisex di Superga: perfette per la stagione calda, le sneakers in tessuto di Superga sono caratterizzate da tomaia in tela di cotone, traspirante e leggera, interno sfoderato e suola in gomma naturale vulcanizzata. Sono ottime sia per giocare a tennis che abbinate a un look casual e da giorno.

-53% sulla felpa da donna di Kappa: il capo ideale per allenarsi all'aria aperta o fare jogging la sera, questa felpa da donna a maniche lunghe è realizzata in tessuto morbido e resistente. È caratterizzata da un comodo bordo con coulisse regolabile, polsini a costine e inserti bicolore a contrasto.

-50% sulle sneakers Sk8-Hi Gym Issue Word Code di Vans: caratterizzate dal profilo alto, queste sneakers Vans sono confortevoli, alla moda e leggere, grazie al tallone ammortizzato, al collo imbottito e punta rinforzata. In più, la tipica suola waffle in gomma garantisce il massimo dell'aderenza.

-49% sul completo uomo t-shirts e pantaloncino di Kappa: perfetto per allenarsi o fare jogging d'estate, questo completo da uomo include una comoda t-shirt e un pantaloncino, realizzati in tessuto morbido e leggero. È disponibile in diverse taglie, dalla M alla XXL, e in tre colori.

-40% sulla tuta uomo di Givova: ottima per allenarsi, questa tuta uomo di Givova è realizzata in tessuto acetato, morbido e leggero. È disponibile in diverse taglie, dalla S alla 3XL, e in tantissimi colori combinati, come il blu e l'azzurro, il nero e il bianco o il giallo e il blu.