Dove comprare e quanto costa la maglia del Napoli firmata Giorgio Armani Per la prima volta il famoso stilista italiano, Giorgio Armani, ha firmato la maglia per SSC Napoli. Dal design elegante e lineare, le maglie EA7-SSC Napoli saranno indossate per tutta la stagione 2021-2022. I capi della collezione possono essere acquistati online su Amazon, dove è possibile trovare la maglia in tutte le colorazioni realizzate.

Quando la moda e lo sport italiano si incontrano danno vita ad una collaborazione davvero sorprendente. Il famoso stilista Giorgio Armani scende in campo con i calciatori del Napoli per accompagnarli durante le partite con la maglia firmata EA7. L'accordo prevede una collaborazione per la stagione 2021-2022 con EA7, la linea sportiva Emporio Armani, diventando ufficialmente lo sponsor tecnico del Napoli SSC.

Non è la prima volta che il noto stilista ha firmato una collezione per lo sport: ha, infatti, vestito anche la Nazionale Olimpica e il basket con L'Olimpia Milano.

La maglia del Napoli EA7-SSC: gli shop dove acquistarla

Il Napoli ha pubblicato sul suo sito ufficiale le foto delle maglie per la nuova stagione calcistica, nate dalla collaborazione tra Aurelio De Laurentis e Giorgio Armani: una sinergia che prende vita da una condivisione di valori quali Lealtà, Impegno e Gioco di Squadra. Sul lato destro della maglia è ben visibile il marchio EA7, che vestirà Insigne, Osimhen, Koulibaly, Meret, volti della campagna ufficiale, e i loro compagni di squadra.

Le maglie del Napoli EA7-SSC sono disponibili su Amazon e negli store ufficiali del Napoli, sia nel classico azzurro che nella versione rossa e bianca, realizzate in tessuto tecnico per una resa efficace e duratura. Non mancano a sinistra il simbolo del club, la scritta "MSC" sul petto ed il logo Amazon sulla manica sinistra.

Il prezzo di tutte le maglie è di 125 euro. Una parte degli utili provenienti dalla vendita delle maglie firmate EA7 verrà destinato al territorio ed al bene comune.