Dove comprare e quanto costa la maglia del Napoli di San Valentino limited edition L’SSC Napoli presenta in collaborazione con EA7, la maglia limited edition dedicata a San Valentino, disponibile da martedì, 17 gennaio, anche sull’Amazon Brand Store della squadra e indossata durante il match Napoli – Cremonese.

La SSC Napoli lancia, in collaborazione con Emporio Armani, la maglia dedicata a San Valentino 2023, già disponibile da martedì, 17 gennaio, sull'e-store del Napoli, sull’Amazon Brand Store della squadra, negli store ufficiali e in una rete selezionata di negozi fisici.

La limited edition Napoli – EA7 è stata indossata dai giocatori in occasione degli negli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023, durante la partita Napoli – Cremonese e verrà all'asta su MatchWornShirt.

Il ricavato della vendita verrà devoluto in beneficienza a favore di tre Onlus – Dedalus Cooperativa Sociale, Le Kassandre e Le Forti Guerriere del Rione Sanità -, attive sul territorio partenopeo contro la violenza di genere.

Dove acquistare la limited edition Napoli – EA7 per San Valentino 2023

Potrai acquistare la maglia del Napoli limited edition – EA7 non soltanto sullo store ufficiale del Napoli o nei rivenditori autorizzati, anche sul Brand Store di Amazon.

Questa edizione limitata costa 125 € ed è disponibile in tutte le taglie, dalla S alla 3XL. In più, è realizzata in tessuto tecnico traspirante e presenta delle maniche colorate con sfumature rosse e il disegno di un bacio, pensato proprio per richiamare l'amore e la festa degli innamorati.