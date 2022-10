Cambio gomme: fino al 50% di sconto su pneumatici e accessori per auto e moto su eBay Vi presentiamo le migliori offerte eBay su pneumatici e accessori auto e moto: gomme invernali, coprisedili, caschi per moto, interfoni e molto altro, in sconto fino al 51%, a cui poter aggiungere un ulteriore coupon del 15%.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Se state pensando di dedicarvi alla manutenzione o al restyling delle vostre auto e moto, o desiderate renderle più accessoriate e funzionali, potrete trovare su eBay ciò che più fa al vostro caso. Il noto market-place, infatti, propone una serie di promozioni dedicate pneumatici invernali, coprisedili, caschi per moto, interfoni e tantissimo altro.

Di seguito, abbiamo selezionato per voi le offerte eBay più convenienti, con sconti fino al 51%, su gomme e accessori per auto e moto. In più, dal 3 ottobre alle 11:59 del 29 ottobre 2022, se acquisterete uno dei prodotti all'interno di questa categoria, potrete ricevere un coupon del 15%, inserendo il codice PNEU15 nella sezione apposita del carrello, prima di procedere con il pagamento. Lo sconto è valido su una spesa minima di 15 € e può essere utilizzato fino a 2 volte, per un massimo di 100 € per ogni ordine.

Le migliori offerte eBay su pneumatici e accessori per auto e moto

Con il cambio di stagione si sa, le condizioni meteorologiche cambiano drasticamente, per questo per chi viaggia tanto in auto o in moto è consigliabile cambiare regolarmente le gomme od optare per un modello 4 stagioni più affidabile. Ecco qui le offerte da tenere sott'occhio su eBay:

-15% di sconto su tutti i pneumatici per auto e moto delle migliori marche, come le Pirelli, Michelin, Roadhog e tanti altri. Disponibili sia in modalità 4 stagioni sia invernali, particolarmente adatti a climi più freddi e strade tendenti a ghiacciarsi durante la stagione invernale.

-15% di sconto su catene da neve omologate per viaggiare in sicurezza e disponibili in diversi spessori a seconda delle esigenze.

Ma le offerte non terminano qui, ecco una selezione delle promozioni migliori in corso su eBay, su accessori per auto e moto con sconti fino al 50%: dai coprisedili auto universali al casco vintage e al kit di valigie laterali per moto.

-50% sui coprisedili auto universali anteriori e posteriori: disponibili in tantissimi colori, da quelli più classici come il blu e il nero, a quelli più vivaci come il rosso e il rosa, questi coprisedili sono adatti a qualsiasi auto di medie dimensioni. Sono realizzati in tessuto di poliestere di elevata qualità, comodo ed elastico, e risultano la soluzione ideale per proteggere i sedili o modificarne l'estetica.

-50% sulle barre portapacchi per auto: comode e funzionali, queste barre portapacchi hanno una lunghezza di 120 cm e sono adatte non solo ad auto di medie dimensioni, ma anche a SUV e furgoni. Sono caratterizzare da un colore argento, elegante e dal finish opaco, ma risultano anche molto resistenti, grazie alla capacità di carico fino a 90 Kg. Sono anche semplici da montare e rappresentano la soluzione perfetta per trasportare carichi ingombranti.

-43% sul casco vintage nero opaco: per proteggersi mentre si guida la propria moto, il casco vintage di Stormer è il dispositivo di sicurezza ideale, grazie al particolare design, vintage ma funzionale, con fibbia microlock di facile apertura. Infatti, è dotato di calotta esterna in materiale termoplastico con finitura in metallo, ideale per riparare il capo dagli urti. L'interno del casco, invece, è morbido e comodo, realizzato in tessuto e pelle.

-42% sul bauletto per scooter KAPPA K46NT: perfetto per contenere valigette e piccoli oggetti, questo bauletto per scooter ha una capienza di ben 46 litri e un sistema automatico di apertura e chiusura. È realizzato in polipropilene ed è dotato di catadiottro trasparente in policarbonato e frontalino fumé. Misura 50 cm di altezza per 4 Kg di peso.

-41% sulla gomma per Honda SH300 2007-2019: se volete cambiare le gomme della vostra moto, dovreste considerare l'acquisto di questi pneumatici di Deestone. Il modello d825, in particolare, è radiale rinforzato del tipo Tubeless e non necessita di camera d’aria. Ha una misura di 130/70-16, è omologato E4 e certificato iso9001.

-39% sul copertone anteriore per Honda SH300: adatto sia alla stagione calda che all'inverno, questo pneumatico ha una misura di 110/70-16. Pertanto, è possibile montarlo sia su moto Honda SH300, sia sul Piaggio Beverly 300, 250, 125 e 200. Si tratta di un dispositivo di elevata qualità, resistente all'usura e agli urti, ideale soprattutto su strada asfaltata.

-38% sul kit Shad di valigie laterali per moto: per riporre i propri effetti personali o piccoli bagagli, queste valigie laterali si distinguono per il loro design, leggero, raffinato e funzionale. Sono caratterizzate da una linea aerodinamica, oltre a essere impermeabili e resistenti. Hanno una capienza massima di 23 litri e sono dotate di apertura superiore a pozzetto, pratica e veloce da utilizzare.

-35% sulla coppia di interfoni Bluetooth di Shape: per consentire al pilota e al passeggero di comunicare in moto senza alcuna difficoltà, la coppia di interfoni Bluetooth di Cellularline è l'accessorio perfetto. È compatibile con tutti i tipi di casco e permette anche di ricevere chiamate. Ha un'autonomia di 12 ore e uno standby di 700 ore. I due auricolari, infine, si ricaricano in sole 3 ore.