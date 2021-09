Auto e moto: fino a 60% di sconto su accessori e ricambi su eBay Sono cominciati i saldi eBay su tantissimi prodotti nelle categorie auto e moto. Dai ricambi per moto agli accessori per auto come cerchi e pneumatici. Inoltre, fino al 30 settembre sarà possibile usufruire di un ulteriore sconto del 10%. In questo articolo abbiamo raccolto i migliori prodotti in offerta. Scopriamo quali sono!

Sono cominciati i saldi eBay su tantissimi articoli per auto e moto. Sul noto marketplace è possibile trovare, infatti, tutto quello che serve per avere sempre sotto controllo ogni componente dell'auto o della moto. Il kit di pulizia per il filtro dell'aria, il bauletto Kappa per la moto, ma anche il kit per il ricambio delle pastiglie o l'ammortizzatore.

In più, fino al 30 settembre 2021, sarà possibile usufruire di uno sconto del 10% per aumentare il risparmio.

In questo articolo abbiamo raccolto alcuni dei migliori prodotti in offerta. Vediamo insieme quali sono!

Come utilizzare il coupon del 10%

Per poter usufruire di un ulteriore sconto del 10% sui prodotti selezionati, è necessario utilizzare il codice MOTORI10 che trovate anche nella sezione dedicata del sito di eBay. Una volta aggiunti al carrello uno o più prodotti inclusi nella selezione su cui è attivo il coupon, basterà inserire il codice promo lì dove richiesto e procedere al pagamento. É possibile utilizzare tre coupon per ogni utente fino al 30 settembre 2021 alle 23.59.

Il coupon, infine, è valido solo sui prodotti inclusi nella categoria Auto e moto: ricambi e accessori.

Fino al 60% di sconto sui ricambi e gli accessori per auto e moto

-60% di sconto accessori e ricambi Vespa come la sospensione originale Vespa PX e la sella Vespa 50 Special monoposto.

-50% di sconto sugli pneumatici per auto e moto come quelli Michelin, resistenti e ultra compatti. Disponibili anche quelli per il motorino, la moto, il quad e l'auto.

-40% di sconto sui kit per riparazioni e sostituzioni come la batteria dell'auto, la marmitta, l'ammortizzatore e lo specchietto della Vespa.

-30% di sconto su oli, fluidi e lubrificanti come il liquido per i freni, il lubrificante per motori benzina e diesel di ultima generazione e l'additivo protettivo e pulitore per il motore.

-25% di sconto sugli accessori per la moto come il TopCase della Kappa con la cover in alluminio, il cavalletto per alzare la moto e il telo copri moto o scooter.

-20% sugli utensili e prodotti per il garage come il mantenitore di carica della batteria, lo smonta gomme e la pistola di montaggio manomentro Michelin.