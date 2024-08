video suggerito

van Rouwendaal in lacrime dedica l’oro al suo cane: “Quando è morto il mio mondo si è fermato” Subito dopo aver vinto la medaglia d’oro van Rouwendaal ha fatto una dedica speciale al suo cane scomparso lo scorso maggio: “Ho vinto per lui” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Alla fine della gara Sharon van Rouwendaal ha festeggiato la medaglia d'oro nella 10km di nuoto con un'esultanza particolare, bagnata dalle lacrime: ha alzato il braccio sinistro mostrando il tatuaggio che ha sul polso e che rappresenta l'impronta della zampa del suo cane Rio. Un pensiero toccante per un traguardo straordinario, dedicato tutto all'amico a quattro zampe scomparso di recente.

La dedica di van Rouwendaal al suo cane

La nuotatrice dei Paesi Bassi si è portata a casa il primo posto nuotando in 2h03'34"2, davanti all'americana Johnson e all'italiana Ginevra Taddeucci che si è portata a casa la medaglia di bronzo. Ma a catturare l'attenzione più di ogni altra cosa è stato il gesto che van Rouwendaal ha fatto subito dopo la fine della gara: ha mostrato il tatuaggio dedicato al suo cagnolino scomparso, una ferita che brucia soprattutto in un momento così felice.

L'atleta ha raccontato che il suo anno era iniziato benissimo, ma a maggio la morte del suo cane l'ha condizionata così tanto da farle perdere completamente l'interesse nel nuoto, come spiegato da The Athletic: "Il mio mondo si è fermato. Ma poi mio padre ha detto, ‘Vedila come se fossi stata lontana da lui per sette anni a causa delle competizioni: fai solo un'altra gara, dai tutto e nuota per lui'. Così mi sono fatta un tatuaggio tre giorni dopo la cremazione e ho detto: ‘Proviamo e nuoterò per lui con tutto il cuore' . E l'ho fatto, ho vinto per lui."

È accaduto esattamente ciò che suo padre le aveva detto: van Rouwendaal è riuscita a partecipare alle Olimpiadi e a vincere una gara faticosissima tra le acque della Senna che generano ancora polemiche e alla fine ha dedicato la medaglia d'oro al suo fedele amico che l'ha seguita in questa nuova avventura. Per questo, appena uscita dal fiume, ha indicato il tatuaggio cadendo in una valle di lacrime nel ricordo di chi non c'è più.