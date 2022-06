Thomas Ceccon epico a Budapest: medaglia d’oro e record del mondo nei 100 dorso Thomas Ceccon vince la medaglia d’oro nei 100 dorso ai Mondiali di Budapest e con 51.60 piazza il record del mondo.

A cura di Vito Lamorte

Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso ai Mondiali 2022 di Budapest e con 51.60 piazza il record del mondo. È il primo oro italiano nel dorso, il primo record del mondo maschile italiano dopo Giorgio Lamberti. Meravigliosa la gara del 21enne di Thiene, che entra nella storia dello sport italiano con questa impresa. A completare il podio ci sono Ryan Murphy, secondo con 51″97; e Armstrong, terzo con 51″98.

Ceccon ha girato sui 50 al secondo posto e, dopo aver seguito Ryan Murphy nella vasca di andata, ha alzato il ritmo andandosi a prendere il primato mondiale con grande forza e consapevolezza.

Queste le sue prime parole dopo la vittoria ai microfoni Rai: “Potevo già farlo ieri, devo ancora rendermi conto di quello che ho fatto, oggi sapevo di non avere rivali ma devo ancora rendermi con di quello che ho fatto. Mancavano i due russi, sarebbe stata una sfida ancora più fantastico. L’obiettivo non è questo, è molto più in alto”.

(in aggiornamento)