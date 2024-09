video suggerito

Super Amodeo, è medaglia d'oro nei 400m stile alle Paralimpiadi: "Avevo un'idea, non ero sicuro funzionasse" Alberto Amodeo ha vinto la medaglia d'oro nei 400m stile libero maschili S8 alle Paralimpiadi 2024 di Parigi: "Sono contento, non ho ancora ben realizzato, ma vedere questa gente che gioisce insieme a te è fantastico".

A cura di Vito Lamorte

Alberto Amodeo ha vinto la medaglia d'oro nei 400m stile libero maschili S8 alle Paralimpiadi 2024. L'atleta azzurro sale sul gradino più alto del podio dopo una corsa a tre incredibile per l’oro con Maxwell e Nikolaev. Decima medaglia d’oro per l’Italia nel nuoto, dodicesima complessiva a Parigi.

Amodeo fa la gara perfetta al momento giusto e vince il suo primo oro paralimpico dopo l’argento conquistato a Tokyo 2020 nella stessa distanza: una gara interpretata in maniera perfetto dal punto di vista tattico, con un'accellerazione ai 200 metri che ha spiazzato parte della concorrenza.

Con il crono di 4:23.23 l'azzurro ha chiuso davanti al canadese Maxwell e all’atleta neutrale Nikolaev, che hanno tentato di recuperare negli ultimi 50 metri senza riuscirci. Con questa prestazione Alberto Amodeo ha piazzato anche il nuovo primato italiano, migliorando di quasi un secondo il precedente record che gli apparteneva.

Amodeo felice per l'oro: "Non ho ancora ben realizzato"

Dopo la medaglia vinta ai microfoni della Rai ha dichiarato: "Avevo un'idea in mente di gara, non ero però sicuro potesse funzionare e non so manco se l'ho beccata sinceramente, però stamattina ho visto che gli altri hanno fatto i matti. Sono entrato e ho fatto il mio, sperando che nessuno ne avesse per venirmi a prendere. Maxwell è veramente forte, ha 17 anni e negli ultimi mesi ha fatto dei temponi. Non avrei mai immaginato di trovarlo su questi livelli però. Emozione incredibile, ma è incredibile anche come basti una gara dei 400 per distruggere fisicamente un nuotatore nonostante tutti i chilometri che facciamo.

Il paratleta azzurro ha proseguito: "È stata una bella gara. È incredibile che basti così poco per distruggere una persona. Sono contento, non ho ancora ben realizzato, ma vedere questa gente che gioisce insieme a te è fantastico. Sapevo di stare bene ma da sapere di stare bene a portare a casa un risultato del genere ce ne passa".