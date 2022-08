Straordinario Paltrinieri, vince di forza l’oro nella 5 km: doppietta Italia con Acerenza secondo Super Greg Paltrinieri ha vinto la 5 km di nuoto in acque libere negli Europei di Roma. Secondo posto per Acerenza. Nella 5 km femminile bronzo per Gabrielleschi.

A cura di Alessio Morra

Greg Paltrinieri ha vinto la 5 km in acque libere degli Europei di Roma. Splendida anche la medaglia d'argento di Domenico Acerenza. Nella gara femminile Giulia Gabrielleschi ha vinto la medaglia di bronzo. L'Italia sale così a 60 medaglie in questi Europei che sono trionfali in ogni tipo di specialità.

Una prova di forza straordinaria. Un uno – due fantastico per l'Italia che nella 5 km degli Europei di nuoto di Roma. In acque libere Paltrinieri ha vinto l'oro e lo ha fatto vincendo il duello interno contro un bravissimo Domenico Acerenza, che sta crescendo sempre più. Il duello è stato serrato, ha prevalso il più forte che si è imposto proprio sul filo. I due italiani sono stati seguiti dai due francesi che nel finale sono stati piegati. Bronzo per Fontaine, quarto Olivier.

A caldo Paltrinieri ha detto: "Questa è stata una bella gara, i primi due giri erano buoni, nel terzo si era alzato un po' di mare, ma va bene così. Bello vedere una spiaggia piena. Le gare in pochi giorni? Sono arrivate finalmente e le faremo tutte in due giorni. Volevamo gareggiare, ti prepari un anno intero e vuoi scendere in acqua".

Acerenza invece ha dichiarato: "Volevo provarci, ci ho provato fino alla fine, al terzo giro c'è stata un po' di bagarre. L'abbiamo fatto ed è stato bello vincere l'argento. Domani due gare e ci saremo, la voglia c'è, ora testa alla 10 km e poi alla staffetta".

Raggiante anche Giulia Gabbrelleschi, che ha vinto il bronzo: "Non stavo benissimo in acqua e strappavo un po', ci accontentiamo oggi. Domani proverò a fare meglio. Faccio i complimenti ai ragazzi. Volevamo fare bene a Roma, la nostra città del cuore". L’olandese van Rouwendaal vince nel finale allungo quando mancavano 300 metri; la spagnola De Valdes è seconda.