Straordinario Manuel Bortuzzo alle Paralimpiadi: l’azzurro è medaglia di bronzo nei 100 metri rana

A cura di Fabrizio Rinelli

Manuel Bortuzzo è straordinario e conquista la medaglia di bronzo dopo la finale dei 100 metri rana categoria SB4 alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L'atleta azzurro ha portato avanti una grande gara con una prestazione fantastica, di carattere. L'azzurro aveva il quarto tempo in batteria ma ha spinto nella prima vasca e tenuto la terza posizione. Bortuzzo ha fatto registrare un tempo di 1’42”52 e durante la gara ha dovuto difendere molto la sua posizione dall’attacco di Nicolas Rivero. L'oro lo vince Dmitrii Cherniaev in 1’32”20 davanti al greco Tsapatakis.

Esordio straordinario per Bortuzzo alla sua prima finale olimpica. Un sogno per l'azzurro che è riuscito a prendere questo bronzo con tutta l'energia che aveva. Bortuzzo ha inseguito questo traguardo per tanti anni dopo quanto accaduto a febbraio 2019 con la vicenda della sparatoria che gli ha cambiato la vita. Il 25enne di Morgano nella piscina de La Defense ha riscritto il primato italiano dei 100 rana S4 mostrando grande determinazione, carattere e quella voglia di centrare una medaglia inseguita con forza e con duro lavoro.

Bortuzzo è stato bravo a mantenere la terza posizione fino agli ultimi metri quando il suo avversario Rivero ha tentato di ridurre il distacco. Per l’atleta veneto, che ora vive a Roma e gareggia per le Fiamme Oro, è la sua prima medaglia paralimpica. Un sogno per Manuel che aveva da sempre inseguito questo sogno e quella medaglia che rappresenta tanto per lui. Non era tra i favoriti Bortuzzo alla vigilia di questa gara ma è riuscito ad imporsi con il suo ritmo lasciandosi alle spalle Rivero che ha tentato fino all'ultimo quel bronzo che ora è tutto dell'atleta azzurro.

Emozione incredibile per Bortuzzo che a fine gara ha mostrato tutto il suo entusiasmo per questo incredibile risultato raggiunto: "Non ho mai vinto niente, sono arrivato quarto agli Europei, quinto ai Mondiali – ha spiegato al termine della gara ai microfoni Rai -. Il terzo posto alla Paralimpiade è quello che meno mi aspettavo ma quello che meglio mi è riuscito". Dopo Bortuzzo per l'Italia arriva poi anche la terza medaglia d'oro del nuoto alla Paralimpiadi: quella conquistata da Giulia Ghiretti nei 100 rana SB4 femminili.