Stefano Raimondi fa bis alle Paralimpiadi, è oro anche nei 100 stile libero. Scortechini bronzo tra le donne Altra medaglia d'oro per il nuotatore italiano Stefano Raimondi alle Paralimpiadi di Parigi 2024: l'azzurro vince anche i 100 metri stile libero categoria S10. Nella stessa gara al femminile terzo posto per l'azzurra Alessia Scortechini.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo quella conquistata nei 100 metri rana, arriva un'altra medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Parigi 2024 per l'azzurro Stefano Raimondi. Il nuotatore italiano si è infatti imposto nei 100 metri stile libero maschili categoria s10 con il tempo di 51″40, precedo di 15 centesimi l'australiano Rowan Crothers e di 46 centesimi il suo connazionale Thomas Gallagher al termine di una gara che ha visto l'altro italiano Simone Barlaam chiudere in quinta posizione.

Il veronese ha così analizzato a caldo la sua impresa: "Oggi è servito un gran tempo per vincere, ho tenuto duro e sono veramente contentissimo. Ho ancora molte gare da fare, devo rimanere concentrato, ma fino ad oggi sono molto molto soddisfatto" ha difatti detto il classe '98 prima di rivelare un piccolo aneddoto riguardo a quanto avvenuto poco prima di scendere in vasca ("Prima di partire ho guardato la foto di mio figlio e mi ha dato la carica" ha infatti aggiunto).

Quella di Stefano Raimondi non è però fin qui l'unica medaglia conquistata in questa giornata dall'Italia del nuoto ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Qualche minuto dopo infatti la 27enne romana Alessia Scortechini ha centrato il bronzo nella stessa gara al femminile chiudendo i 100 metri stile libero categoria S10 col tempo di 1'01″02 preceduta di pochi centesimi dalla francese Pierre e dalla canadese Rivard che si sono aggiudicate rispettivamente la prima e la seconda posizione. Una piccola rivalsa per la nuotatrice del Circolo Canottieri Aniene che nei 50 metri stile libero, nonostante una prestazione che gli è valsa il nuovo record italiano della specialità, si era dovuta accontentare del quarto posto finendo quindi fuori dal podio.