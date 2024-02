Simona Quadarella è oro ai Mondiali di Nuoto: trionfa a Doha e si conferma campionessa nei 1500 metri Ai Mondiali di Doha, Simona Quadarella ha vinto per la seconda volta consecutiva la medaglia d’oro nei 1500 metri. Una gara splendida della nuotatrice romana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Italia vince a Doha la prima medaglia d'oro nei Mondiali di Nuoto. Simona Quadarella dominando ha trionfato nei 1500 metri e si è confermata campionessa del mondo. La nuotatrice romana è partita fortissimo ed è stata praticamente sempre al comando demolendo tutte le sue avversarie. Quadarella ha conquistato anche il pass per Parigi 2024.

Quadarella ha vinto per la seconda volta consecutiva la medaglia d'oro ai Mondiali di nuoto, ci era riuscita solo Federica Pellegrini. La romana è partita forte e progressivamente ha preso margine su tutte le sue rivali che hanno provato a tenere, ma ben presto hanno capito che c'era poco da fare. E il distacco finale, praticamente dieci secondi, certifica la grandezza di questa gara di Quadarella. Medaglia d'argento per la cinese Li, bronzo per la tedesca Goose.

Queste le prime parole della campionessa del mondo: "Sono proprio contenta, non pensavo di fare questo tempo. Speravo di vincere, ma questo tempo mi fa felice. Mi volevo prendere questo oro, diciamo che all'inizio ho provato ad aspettare un po', poi ho capito che non facevo molta fatica ed ho provato a staccare le aspettare. C'è tanto di me in questa medaglia, e che non pensavo di metterci".

Ai microfoni della Rai, Quadarella ha voluto parlare della sua famiglia, che è volata in Qatar per sostenerla: "I miei genitori e pure i miei zii sono qui, poi arriverà mia sorella. Sono contenta pure per loro che hanno fatto tanta strada per essere qui", e ha dedicato l'alloro a sé stessa. La venticinquenne ha dichiarato di aver avuto tanti dubbi, non era nemmeno certa di voler gareggiare, invece è volata a Doha e ha vinto: "La dedica? Dedico quest'oro a me stessa. Non ero nemmeno sicura di venire, alla fine sono venuta a Doha e mi sono messa alla prova".