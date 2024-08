video suggerito

Quan Hongchan fa il tuffo perfetto alle Olimpiadi, tutti 10: è magicamente svanita nell’acqua A soli 17 anni Quan Hongchan ha fatto il tuffo perfetto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella finale femminile dalla piattaforma l’atleta cinese ha ricevuto tutti 10: è letteralmente scomparsa in acqua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

A soli 17 anni Quan Hongchan si è presa subito la copertina di queste Olimpiadi di Parigi 2024 nella finale femminile dalla piattaforma. Il pubblico presente all'Aquatics Centre non poteva credere ai propri occhi quando ha visto la giovane tuffatrice cinese esibirsi in un'esecuzione a dir poco perfetta. Campionessa olimpica in carica a caccia della conferma anche in Francia, la Hongchan è letteralmente scomparsa in acqua dopo un tuffo senza alcuna sbavatura concluso con un'entrata in piscina a dir poco esemplare.

La sfida all'oro con la connazionale Chen Yuxi sembra averla ormai vinta lei a mani basse. Si è trattato del suo primo tuffo eseguito in triplo e mezzo posizione carpiata in cui ogni singolo dettaglio di quella esecuzione sembrava come studiato alla perfezione. Il coefficiente di difficoltà di quel tuffo era pari a 3.0. La giovanissima Quan ha ottenuto tutti 10 rendendo di fatto la sua prova perfetta sotto tutti i punti di vista. La giuria ha dunque decretato un giudizio unanime che ha trovato d'accordo anche tutto il pubblico presente che ha solo potuto applaudire al talento della Hongchan.

Il tuffo perfetto di Quan Hongchan alle Olimpiadi di Parigi.

La diciassettenne non ha praticamente mosso le acque quando è entrata in piscina dopo il suo tuffo. I 10 ricevuti dai sette giudici sono la sintesi perfetta dello spettacolo ammirato dal pubblico presente sugli spalti. Ben 90 punti dunque contro gli 82,5 della Chen al secondo posto dopo aver eseguito il suo tuffo poco dopo Quan. E non è solo in piscina che la Cina domina: sugli spalti infatti c'è un numero elevatissimo di tifosi cinesi che sostengono i propri atleti, specie i più giovani, per spingerli a conquistare ancora altre medaglie a Parigi.

Quan Hongchan ha ripetuto lo stesso tuffo di tre anni fa

Quan Hongchan con lo stesso identico tuffo vinse tre anni fa totalizzando 82 punti e poi solo tuffi sopra i 95. Un qualcosa di incredibile per una ragazza della sua età che a Parigi sembra aver raggiunto proprio la perfezione. Ma se da parte dei giudici il giudizio è stato unanime con tutti 10 assegnati, la reazione della Hongchan è stata ugualmente esemplare. La giovanissima atleta cinese non si è scomposta subito dopo il tuffo. Sguardo impenetrabile e concentrazione massima fin quando l'obiettivo non sarà raggiunto ufficialmente. Sembra già essere nata una stella.