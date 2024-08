video suggerito

Pan Zhanle fa un record fuori dal mondo e poi accusa i rivali: “Un comportamento irrispettoso” La vittoria con record del mondo mostruoso di Pan Zhanle nei 100 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi ha avuto una coda velenosa: dichiarazioni a sorprese del 19enne cinese nei confronti di Kyle Chalmers e Jack Alexy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Un record mostruoso, spaziale, fuori dal mondo: il cinese Pan Zhanle ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi nei 100 metri stile libero col tempo 46"40, addirittura 40 centesimi in meno del suo precedente primato. Il 19enne nuovo fenomeno del nuoto ha scavato un abisso in vasca rispetto a tutti gli altri concorrenti: più di un secondo (!) rispetto all'argento dell'australiano Kyle Chalmers, già oro a Tokyo e argento a Rio, e al bronzo del rumeno David Popovici. Zhanle, che già ai Mondiali di Doha era sembrato venire da un altro pianeta quando aveva stampato l'allora record di 46"80, ha tuttavia messo il veleno nella coda, accusando nel dopo gara proprio Chalmers di averlo ignorato nonostante lui lo avesse salutato.

Le accuse di Pan Zhanle ai suoi avversari nel nuoto

Parlando ai media cinesi a bordo piscina dopo la gara, Pan ha affermato che Chalmers lo ha completamente snobbato la sera dell'apertura delle gare di nuoto, sabato scorso. "Il primo giorno, alla staffetta 4×100, dopo aver finito di nuotare ho salutato Chalmers. Non mi ha prestato alcuna attenzione", ha detto alla China Central Television.

Ma il 19enne cinese ha avuto parole dure anche per un altro avversario, che a suo dire si è comportato ugualmente in maniera antisportiva nei suoi confronti: "Anche Jack Alexy, della squadra americana, quando ci allenavamo e i nostri allenatori erano ai lati della piscina, i movimenti che faceva sembravano come se stesse deliberatamente spruzzando acqua sugli allenatori. Sembrava solo che ci guardasse dall'alto in basso. Questo comportamento ci è sembrato un po' irrispettoso. Posso dirlo?".

Pan ha aggiunto che lo sgarbo di Chalmers e le azioni di Alexy e della squadra americana lo hanno spinto a nuotare con più impegno e a offrire una "prestazione straordinaria". Eppure – a dispetto di queste dichiarazioni del giovane cinese, riferite a quanto accaduto quattro giorni prima – mercoledì sera non sembrava esserci alcuna tensione tra Pan e Chalmers, che partivano uno accanto all'altro e dopo la gara si sono stretti la mano in vasca. I due inoltre si sono abbracciati anche sul podio delle medaglie e si sono scattati un selfie con il terzo classificato Popovici. La coda polemica, insomma, sembra essere finita lì, nelle parole un po' a sorpresa del campione cinese.