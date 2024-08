video suggerito

Paltrinieri torna dalle Olimpiadi con un gomito rotto: “È successo la sera della cerimonia finale” Gregorio Paltrinieri ha postato una foto che lo ritrae nel letto di ospedale dopo la rottura del gomito. Un incidente capitato la sera della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Marco Beltrami

Gregorio Paltrinieri ha sorpreso tutti. Il nuotatore italiano, abituato a stupire in acqua grazie ai suoi risultati eccezionali, questa volta ha pubblicato uno scatto che lo ritrae in un letto di ospedale sui suoi profili social. Il motivo del suo ricovero? Un intervento chirurgico al gomito, dopo un infortunio rimediato la sera della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi.

Paltrinieri si è rotto il gomito la sera della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Greg, che è stato il portabandiera in occasione dell'evento conclusivo dei Giochi in compagnia di Rossella Fiamingo, ha voluto spiegare cosa gli è accaduto. In tantissimi infatti si erano riversati a commentare la foto, preoccupati per le sue condizioni: "Mi sono rotto il gomito la sera della cerimonia di chiusura. Non a sventolare la bandiera però. Quello è stato bello. Già operato, tornerò presto".

Le foto di Paltrinieri dopo l'operazione al gomito

Nessuna ulteriore informazione sul modo in cui si è concretizzato l'incidente per Paltrinieri, che non ha aggiunto altro. Ora ci vorrà un fisiologico periodo di riposo forzato prima di riprendere la normale attività. Quello che è certo è che Paltrinieri sembra aver metabolizzato l'incidente con filosofia visto che ci ha scherzato su postando un meme con le parole: "Scusate, vado a meditare per mezz'ora".

Insomma una chiusura di avventura olimpica non all'altezza della rassegna che gli ha regalato numerose soddisfazioni. Paltrinieri infatti è tornato a casa con due medaglie in più all'attivo: la prima di bronzo, negli 800 metri stile libero e poi la seconda d'argento nei 1500 stile libero. Una situazione che gli ha permesso di diventare il primo nuotatore italiano della storia a salire sul podio in almeno tre edizioni dei Giochi olimpici, il nuotatore italiano più medagliato nella storia delle Olimpiadi, nonché il primo nuotatore italiano maschio a disputare per la quarta olimpiade consecutiva una finale nella stessa distanza.