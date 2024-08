video suggerito

Paltrinieri stremato: “Ho la febbre da stress da 3 giorni, l’ho misurata prima di entrare in acqua” Gregorio Paltrinieri dopo aver vinto la medaglia d’argento nei 1500 del nuoto ha rivelato di aver avuto negli ultimi giorni la febbre: “L’ho misurata anche un’ora prima della partenza. É un risultato incredibile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Gregorio Paltrinieri ancora una volta è salito sul podio in una gara olimpica. A Parigi di medaglie ne ha conquistate già due. Dopo quella degli 800 è arrivata pure quella dei 1500 stile, un argento splendido che è arrivato a sorpresa pure per lui. Perché Greg con onestà a caldo ha dichiarato che nemmeno lui avrebbe scommesso su di sé, considerato che in questi ultimi giorni ha avuto pure la febbre.

"La mia gara è stata stupenda"

La gioia di Paltrinieri è davvero coinvolgente. Per molti lui è in assoluto uno dei migliori nuotatori di sempre tra gli italiani. Di sicuro è andato a medaglia per la terza Olimpiade di fila, nessuno tra gli azzurri ci era mai riuscito. Lui stesso, alla Rai nell'intervista a caldo con Ettore Giovanelli, ha espresso il suo stupore: "Sono contentissimo di essere di nuovo sul podio nei 1500, la mia gara è stupenda. Ho fatto quasi lo stesso tempo con cui ho vinto a Rio de Janeiro. Sono rimasto sorpreso di vedere Finke partire così forte, me lo aspettavo da Wiffen. Ho provato a rimanere al suo ritmo e direi di esserci riuscito per quasi tutta la gara. Poi sappiamo che lui ha un ottimo ultimo 50, ma sono comunque contento".

Paltrinieri punta pure a una terza medaglia a Parigi

La medaglia numero cinque alle Olimpiadi fa la storia, ma Greg non è sazio e tra qualche giorno proverà a vincerne un'altra, in acque libere: "Ho detto più volte che non ci avrei scommesso. Dopo ogni Olimpiade penso sempre che non sarò a quella successiva, invece sono ancora qui. La differenza la fanno gli allenamenti, ci sono momenti difficili in carriera, ma ho sempre creduto in me e nelle mie potenzialità. Ora non ho finito, c’è la 10 chilometri, devo prendermi qualche giorno di riposo“.

Febbre da stressa per Greg nei giorni precedenti alla finale

Un traguardo, l'argento nei 1500 dietro l'americano Finke, che ha realizzato anche il record del mondo, che è doppiamente favoloso perché in questi ultimi giorni Gregorio Paltrinieri ha avuto la febbre, che lo ha preoccupato tanto, ma che per fortuna non lo ha fiaccato: "Sono stati giorni impegnativi, ho la febbre ‘da stress’ da tre giorni, l'ho misurata fino ad un’ora fa. Sapevo di stare bene, ma una cosa è pensarlo e l’altra è farlo. I 1500 sono stati più difficili, non sapevo precisamente in che condizioni arrivavo per la gara“.

Poi Paltrinieri ha parlato anche del Villaggio Olimpico, che ha generato enormi discussioni: "Ci sono state delle difficoltà, alcuni atleti sono andati via, e così perdi il senso di unirli. Ma cerco di ricordare le cose belle".