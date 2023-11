Pallanuoto in lutto: Barbara Bufardeci è morta a 57 anni, era il team manager del Setterosa Terribile notizia per il mondo della pallanuoto italiana, scossa dalla scomparsa di Barbara Bufardeci a soli 57 anni. Da 10 anni ricopriva il ruolo di team manager del Setterosa. Tanti i messaggi di cordoglio: “Con lei perdiamo un pezzo di noi, della nostra famiglia, del nostro cuore”

A cura di Alessio Pediglieri

Il mondo della pallanuoto italiana è stato scosso dalla scomparsa di Barbara Bufardeci, spentasi a soli 57 anni in questo weekend dopo aver lottato a lungo contro una terribile malattia che, comunque, non la aveva allontana dai propri impegni sia con la Nazionale azzurra – dove aveva il ruolo di team manager – sia nel suo ruolo di vice presidente del Circolo Canottieri Ortigia.

La notizia è stata confermata nella prima mattinata di domenica 12 novembre attraverso un post pubblicato sui social da parte del Circolo Canottieri Ortigia 1928, di cui Bufardeci ricopriva il ruolo di vicepresidente: "Una domenica di indescrivibile dolore per tutta la famiglia Ortigia e per la pallanuoto italiana. Questa mattina, purtroppo, ci ha lasciati Barbara Bufardeci, vice-presidente dell’Ortigia e team manager della Nazionale italiana di pallanuoto femminile". Barbara Bufardeci aveva 57 anni e negli ultimi 10 era stata team manager della nazionale femminile di pallanuoto, seguita fino all'ultimo.

"Barbara è stata una donna formidabile, forte, instancabile, un punto di riferimento per chi è cresciuto nell’Ortigia e per chi ha avuto la fortuna di conoscerla e incontrarla. Mamma di Andrea Negro, ex atleta dell’Ortigia, ma anche mamma adottiva per tanti atleti, che con lei, sotto il suo sguardo e il suo sorriso gentile, sono cresciuti. Per tutti noi, Barbara è stata una grande amica, sempre presente, da dirigente, da team manager della nazionale femminile e, ultimamente, anche da vice-presidente. Con lei" si conclude il lungo e accorato post, "perdiamo un pezzo di noi, della nostra famiglia, del nostro cuore. A Barbara, da oggi in poi, dedicheremo ogni momento importante per i colori biancoverdi che lei ha amato profondamente. Il Circolo Canottieri Ortigia rivolge al figlio Andrea, al compagno Maurizio e ai familiari l’abbraccio più forte e affettuoso".

A seguito della scomparsa di Barbara Bufardeci sono arrivate anche le condoglianze da parte della Federazione Italiana di Nuoto.