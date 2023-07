Mondiali nuoto 2023, il programma completo: calendario e gli italiani in gara a Fukuoka Dal 14 al 30 luglio a Fukuoka (Giappone) si disputa la 20ª edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto. Il calendario delle specialità e il programma delle gare degli italiani. Diretta tv e streaming su Rai e Sky.

Gregorio Paltrinieri è uno dei più attesi a Fukuoka.

La 20ª edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto si disputerà a Fukuoka, in Giappone, dal 14 al 30 luglio. Sono 32 gli azzurri convocati (19 uomini, 13 donne) e impegnati nelle differenti discipline acquatiche: nuoto, nuoto di fondo, nuoto artistico, pallanuoto e tuffi. Nella prima settimana il calendario accenderà i riflettori sulle acque libere con le gare che sono in programma nella notte italiana. A seguire, nella settimana compresa tra il 23 e il 30 luglio, tutta l'attenzione si sposterà nella vasca dei 50 metri. Le batterie inizieranno alle 10:30 ora locale, in Italia saranno le 3:30 di notte. Finali e semifinali avranno inizio alle 20:00 ora locale, le 13:00 in Italia. Tutte le gare del World Aquatics Championships Fukuoka 2023 saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e Sky, in streaming su Rai Play e Sky Go.

Il calendario delle specialità di nuoto ai mondiali 2023

È la seconda volta (dopo il 2001) che Fukuoka ospita i Mondiali di nuoto. Il calendario delle diverse specialità inizia con il nuoto artistico e termina con il nuoto. Tuffi, compresi quelli dalle grandi altezze, e Pallanuoto completano il ventaglio di discipline che vede protagonisti gli azzurri. Di seguito il calendario generale:

Nuoto artistico dal 14 al 22 luglio

Tuffi dal 14 al 22 luglio

Nuoto in acque libere dal 15 al 20 luglio

Pallanuoto dal 16 al 29 luglio

Nuoto dal 23 al 30 luglio

Tuffi dalle grandi altezze dal 25 al 27 luglio

Il programma completo dei campionati mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka

Il programma completo, giorno per giorno, con indicazione delle sedi e degli orari delle gare in calendario nella rassegna iridata in Giappone.

Venerdì 14 luglio

Nuoto artistico (eliminatorie) – Solo tecnico donne, ore 2:00

Nuoto artistico (eliminatorie) – Solo tecnico uomini, ore 5:00

Nuoto artistico (eliminatorie) – Duetto tecnico donne, ore 8:00

Tuffi (eliminatorie) – Trampolino 1 metri donne, ore 3:00

Tuffi (eliminatorie) – Trampolino 1 metri uomini, ore 8:00

Sabato 15 luglio

Nuoto artistico (eliminatorie) – Team libero donne, ore 3:00

Nuoto artistico (eliminatorie) – Duetto tecnico misto, ore 7:00

Tuffi (eliminatorie) – Trampolino 3 metri sincronizzato uomini, ore 2:00

Nuoto artistico (finali) – Solo tecnico donne, ore 12:30

Tuffi (finali) – Piattaforma 10 metri sincronizzato misto, ore 5:30

Tuffi (finali) – Trampolino 1 metro donne, ore 8:30

Tuffi (finali) – Trampolino 1 metro uomini, ore 11:00

Nuoto in acque libere – 10 km donne, ore 1:00

Domenica 16 luglio

Nuoto artistico (eliminatorie) – Team tecnico donne, ore 3:00

Tuffi (eliminatorie) – Piattaforma 10 metri sincronizzato donne, ore 3:00

Nuoto artistico (finali) – Duetto tecnico misto, ore 9:30

Nuoto artistico (finali) – Duetto tecnico donne, ore 12:30

Tuffi (finali) – Trampolino 1 metro uomini, ore 7:30

Tuffi (finali) – Piattaforma 10 metri sincronizzato donne, ore 11:00

Nuoto in acque libere – 10 km uomini, ore 1:00

Pallanuoto femminile (fase a gironi) – Italia-Argentina, ore 9:00

Lunedì 17 luglio

Nuoto artistico (eliminatorie) – Solo libero donne, ore 2:00

Tuffi (eliminatorie) – Trampolino 3 metri sincronizzato donne, ore 2:00

Tuffi (eliminatorie) – Piattaforma 10 metri sincronizzato uomini, ore 5:30

Nuoto artistico (finali) – Solo tecnico uomini, ore 7:00

Nuoto artistico (finali) – Team tecnico donne, ore 12:30

Tuffi (finali) – Trampolino 3 metri sincronizzato donne, ore 8:30

Tuffi (finali) – Piattaforma 10 metri sincronizzato uomini, ore 11:00

Pallanuoto maschile (fase a gironi) – Francia-Italia, ore 06:00

Martedì 18 luglio

Nuoto artistico (eliminatorie) – Duetto libero donne, ore 2:00

Nuoto artistico (eliminatorie) – Solo libero uomini, ore 8:00

Tuffi (eliminatorie) – Piattaforma 10 metri donne, ore 3:00

Nuoto artistico (finali) – Team tecnico donne, ore 12:30

Tuffi (finali) – Piattaforma 10 metri donne, ore 7:30 (semifinali)

Tuffi (finali) – Trampolino 3 metri e piattaforma 10 metri misto a squadre (finale)

Nuoto in acque libere – 5 km donne, ore 1:00

Nuoto in acque libere – 5 km donne, ore 3:00

Pallanuoto femminile (fase a gironi) – Sudafrica-Italia ore 5:00

Mercoledì 19 luglio

Tuffi (eliminatorie) – Trampolino 3 metri uomini, ore 2:00

Nuoto artistico (finali) – Solo libero uomini, ore 9:30

Nuoto artistico (fnali) – Solo libero donne, ore 12:30

Tuffi (finali) – Trampolino 3 metri uomini, ore 8:30 (semifinali)

Tuffi (finali) – Piattaforma 10 metri donne, ore 11:00 (finale)

Pallanuoto maschile (fase a gironi) – Italia-Canada, ore 2:00

Giovedì 20 luglio

Nuoto artistico (eliminatorie) – Team libero donne, ore 3:00

Tuffi (eliminatorie) – Trampolino 3 metri donne, ore 2:00

Nuoto artistico (finali) – Duetto libero donne, ore 12:30

Tuffi (finali) – Trampolino 3 metri donne, ore 7:30 (semifinale)

Tuffi (finali) – Trampolino 3 metri uomini, ore 11:00 (finale)

Nuoto in acque libere – staffetta 4×1500 mista, ore 1:00

Pallanuoto femminile (fase a gironi) – Grecia-Italia ore 3:30

Venerdì 21 luglio

Nuoto artistico (eliminatorie) – Duetto libero misto, ore 3:00

Tuffi (eliminatorie) – Piattaforma 10 metri uomini, ore 2:00

Nuoto artistico (finali) – Team libero donne, ore 12:30

Tuffi (finali) – Piattaforma 10 metri uomini, ore 8:30 (semifinali)

Tuffi (finali) – Trampolino 3 metri donne, ore 11:00 (finale)

Pallanuoto maschile (fase a gironi) – Cina-Italia, ore 10:30

Sabato 22 luglio

Nuoto artistico (finali) – Duetto libero misto, ore 3:00

Nuoto artistico (finali) – Acrobatico, ore 5:30

Tuffi (finali) – Trampolino 3 metri sincronizzato misto, ore 8:30

Tuffi (finali) – Piattaforma 10 metri uomini, ore 11:30

Domenica 23 luglio

Nuoto – batterie dalle ore 3:30

200 misti donne

400 stile libero uomini

100 farfalla donne

50 farfalla uomini

400 stile libero donne

100 rana uomini

400 misti uomini

staffetta 4×100 stile libero donne

staffetta 4×100 stile libero uomini

Nuoto – semifinali e finali dalle ore 13:00

400 stile libero uomini – finale

100 farfalla donne – semifinali

50 farfalla uomini – semifinali

400 stile libero donne – finale

100 rana uomini – semifinali

200 misti donne – semifinali

400 misti uomini – finale

staffetta 4×100 stile libero donne – finale

staffetta 4×100 stile libero uomini – finale

Lunedì 24 luglio

Nuoto – batterie dalle ore 3:30

100 dorso donne

100 dorso uomini

100 rana donne

200 stile libero uomini

1500 stile libero donne

Nuoto – semifinali e finali dalle ore 13:00

100 rana uomini – finale

100 farfalla donne – finale

100 dorso uomini – semifinali

100 rana donne – semifinali

50 farfalla uomini – finale

100 dorso donne – semifinali

200 stile libero uomini – semifinali

200 misti donne – finale

Martedì 25 luglio

Nuoto – batterie dalle ore 3:30

50 rana uomini

200 stile libero donne

200 farfalla uomini

800 stile libero uomini

Nuoto – semifinali e finali dalle ore 13:00

200 stile libero uomini – finale

1500 stile libero donne – finale

50 rana uomini – semifinali

100 dorso donne – finale

100 dorso uomini – finale

200 stile libero donne – semifinali

200 farfalla uomini – semifinali

100 rana donne – finale

Tuffi dalle grandi altezze (eliminatorie) – piattaforma 20 metri donne, ore 4:30

Tuffi dalle grandi altezze (eliminatorie) – piattaforma 27 metri uomini, ore 7:00

Mercoledì 26 luglio

Nuoto – batterie dalle ore 3:30

50 dorso donne

100 stile libero uomini

200 misti uomini

200 farfalla donne

staffetta 4×100 mista mixed

Nuoto – semifinali e finali dalle ore 13:00

800 stile libero uomini – finale

200 stile libero donne – finale

100 stile libero uomini – semifinali

50 dorso donne – semifinali

200 farfalla uomini – finale

50 rana uomini – finale

200 farfalla donne – semifinali

200 misti uomini – semifinali

staffetta 4X100 mista mixed – finale

Tuffi dalle grandi altezze (finali) – piattaforma 20 metri donne, ore 5:00

Giovedì 27 luglio

Nuoto – batterie dalle ore 3:30

100 stile libero donne

200 dorso uomini

200 rana donne

200 rana uomini

staffetta 4×200 stile libero donne

Nuoto – semifinali e finali dalle ore 13:00

200 farfalla donne – finale

100 stile libero donne – semifinali

100 stile libero uomini – finale

50 dorso donne – finale

200 rana uomini – semifinali

200 misti uomini – finale

200 rana donne – semifinali

200 dorso uomini – semifinali

staffetta 4×200 stile libero donne – finale

Tuffi dalle grandi altezze (finali) – piattaforma 27 metri uomini, ore 5:00

Venerdì 28 luglio

Nuoto – batterie dalle ore 3:30

100 farfalla uomini

200 dorso donne

50 stile libero uomini

50 farfalla donne

staffetta 4×200 stile libero mista

800 stile libero donne

Nuoto – semifinali e finali dalle ore 13:00

100 stile libero donne – finale

100 farfalla uomini – semifinali

200 dorso donne – semifinali

50 stile libero uomini – semifinali

200 rana donne – finale

200 dorso uomini – finale

50 farfalla donne – semifinali

200 rana uomini – finale

staffetta 4X200 stile libero mista – finale

Sabato 29 luglio

Nuoto – batterie dalle ore 3:30

50 stile libero donne

50 dorso uomini

50 rana donne

staffetta 4×100 stile libero mixed

1500 stile libero uomini

Nuoto – semifinali e finali dalle ore 13:00

50 farfalla donne – finale

50 stile libero uomini – finale

50 stile libero donne – semifinali

50 rana donne – semifinali

100 farfalla uomini – finale

200 dorso donne – finale

50 dorso uomini – semifinali

800 stile libero donne – finale

staffetta 4X100 stile libero mixed – finale

Domenica 30 luglio

Nuoto – batterie dalle ore 3:30

400 misti donne

staffetta 4×100 mista uomini

staffetta 4×100 mista donne

Nuoto – finali dalle ore 13:00

50 dorso uomini

50 rana donne

1500 stile libero uomini

50 stile libero donne

400 misti donne

staffetta 4X100 mista uomini

staffetta 4X100 mista donne

La staffetta maschile altra speranza di medaglia per gli azzurri dopo l’oro di Budapest.

I convocati dell’Italia ai Mondiali di Nuoto 2023 in Giappone

Dopo l'exploit di Budapest nel 2022 (9 medaglie, di cui 5 ori), che portò l'Italia al terzo posto nel medagliere dietro Australia e Stati Uniti, la selezione azzurra è una delle più attese. Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon, Gregorio Paltrinieri, Benedetta Pilato e Simona Quadarella gli atleti a cui sono legate le maggiori speranze di salire sul podio e migliorare il precedente risultato. Di seguito la lista dei convocati:

Uomini

Federico Burdisso (Esercito – Aurelia Nuoto)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro – Leosport)

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro – Imolanuoto)

Matteo Ciampi (Esercito – Livorno Aquatics)

Piero Codia (Esercito – Aniene)

Luca De Tullio (Fiamme Oro – Aniene)

Marco De Tullio (Aniene)

Leonardo Deplano (Carabinieri – Aniene)

Stefano Di Cola (Fiamme Azzurre – Aniene)

Manuel Frigo (Fiamme Oro – Team Veneto)

Nicolò Martinenghi (Fiamme Oro – CN Brebbia)

Filippo Megli (Carabinieri – Florentia)

Alessandro Miressi (Fiamme Oro – CN Torino)

Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco – Amici Nuoto Modena)

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro – Coopernuoto)

Federico Poggio (Fiamme Azzurre – Imolanuoto)

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle – Genova Nuoto My Sport)

Matteo Restivo (Carabinieri – Florentia)

Lorenzo Zazzeri (Esercito – Florentia)

Donne

Lisa Angiolini (Carabinieri – Virtus Buonconvento)

Ilaria Bianchi (Fiamme Gialle – Azzurra 91)

Anita Bottazzo (Fiamme Azzurre – Imolanuoto)

Martina Carraro (Fiamme Azzurre)

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle – Azzurra 91)

Sara Franceschi (Fiamme Gialle – Livorno Aquatics)

Emma Virginia Menicucci (Esercito – Aniene)

Margherita Panziera (Fiamme Oro – Aniene)

Benedetta Pilato (Fiamme Oro – Aniene)

Sofia Morini (Esercito – Azzurra 91)

Chiara Tarantino (Fiamme Gialle – In Sport)

Simona Quadarella (Aniene)

Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro – CC Napoli)

Dove vedere il campionato mondiale di nuoto in diretta TV e streaming

I Mondiali di nuoto di Fukuoka saranno trasmessi in diretta tv in chiaro sui canali della Rai mentre gli abbonati a Sky potranno seguirli sul canale 201, Sky Sport Summer. Le gare andranno in onda anche in diretta streaming su Rai Play, Su Sky Go oppure su NOW, servizio di streaming on-demand e in diretta a pagamento di Sky.