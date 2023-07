Il Setterosa è eroico ma non basta: l’Olanda batte l’Italia e va in finale ai Mondiali di pallanuoto L’Italia è stata sconfitta per 9-8 dall’Olanda, che disputerà così la finale dei Mondiali di Fukuoka. Venerdì la squadra di Silipo giocherà per il bronzo con Australia o Spagna.

A cura di Alessio Morra

Dopo aver eliminato le invincibili americane le ragazze di Carlo Silipo sono state sconfitte 9-8 contro l'Olanda nella semifinale dei Mondiali di pallanuoto di Fukuoka. Le azzurre partono forte, ma poi sono costrette sempre a rincorrere. Il finale di partita è stato splendido, con diverse occasioni per pareggiare e allungare la sfida ai rigori, ma la traversa di Bettini a due secondi dal termine fa svanire tutto. L'Italia giocherà venerdì la finale del 3° e 4° posto, contro Spagna o Australia. Beffa duplice perché le finaliste del Mondiale ottengono pure la qualificazione per le Olimpiadi 2024.

La nazionale azzurra parte bene e con Giustini passa dopo circa un minuto, l'Olanda risponde e si mette avanti, 2-2 di Galardi prima però dell'uno – due dell'Olanda che si porta sul 4-2 e mantiene il doppio vantaggio, 5-3 e 6-4. A cavallo dei due tempi il vantaggio si dimezza, ma le olandesi sono sempre avanti, seppur di uno. L'ultimo quarto è al cardiopalma. Banchelli para un rigore, che avrebbe potuto chiudere la contesa. C'è caos in campo, pure per via di alcune discutibili decisioni arbitrali.

A 3 minuti dal termine il punteggio è di 9-7. Sembra finita. Ma Dafne Bettini riapre l'incontro dopo un time-out di Silipo. L'Italia ci prova fino alla fine e pochissimi secondi dal termine colpisce la traversa, su cui muoiono i sogni d'oro del Setterosa, che ha sì perso ma ha regalato una prestazione stupenda.

L'Olanda vola in finale, che disputerà venerdì 28 luglio. Sempre quel giorno l'Italia contro Australia o Spagna disputerà la finale del 3° e 4° posto che vale la medaglia di bronzo. La chance di conquistare il pass olimpico per i Giochi di Parigi arriverà più avanti e giocando così il Setterosa di Silipo ha la chance di guadagnarselo.