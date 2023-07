La giornata funesta dell’Italia ai Mondiali di nuoto: l’unica gioia è per Federica Pellegrini Paltrinieri solo ottavo negli 800, Martinenghi si è classificato 5° nei 50 farfalla, mentre il Setterosa è stato sconfitto in semifinale dall’Olanda. Federica Pellegrini invece ha perso il record dei 200 stile che deteneva da 14 anni.

A cura di Alessio Morra

Quella di Mercoledì 26 luglio 2023 non è stata la più bella delle giornate per il mondo del nuoto e della pallanuoto italiana. Si avevano tante speranze con Martinenghi e Paltrinieri, che stavolta non sono riusciti a confermarsi. Le ragazze del Setterosa hanno disputato una partita straordinaria, ma non sono state fortunate e hanno mancato la finale. Federica Pellegrini, che l'attività l'ha lasciata da qualche anno, ha visto frantumato il suo meraviglioso record nei 200 stile libero. Un record che durava da 14 anni.

Gregorio Paltrinieri ha abituato troppo bene gli appassionati e tutto il mondo del nuoto italiano. Anche in Giappone ha conquistato una medaglia, nei 1500. Il nuotatore di Sassuolo dopo essersi qualificato con l'ultimo tempo negli 800 stile non è riuscito a brillare e anzi si è piazzato ottavo, praticamente ultimo, nella finale che è stata vinta dal tunisino Ahmed Hafnaoui davanti all'australiano Samuel Short e all'americano Bobby Finke.

Negli 800 metri solamente un ottavo posto per Greg Paltrinieri.

A caldo, parlando con la Rai, Greg Paltrinieri ha detto di aver capito subito di non essere al top della forma: "Non ne avevo proprio. Avevo paura che mi mancasse l’allenamento su quello che doveva essere fatto bene. Il mare ti permette di superare qualche avversità e problema fisico, la piscina no. Gli altri sono andati forti, per me è stata una fatica immane fin dal primo cinquanta, mi sono buttato e già mi sentivo stanco. Non era la condizione ideale per gareggiare, non pensavo di fare così male e di fare questo tempo, non pensavo di pagare così tanto lo sforzo delle semifinali".

Quinto posto per Tete Martinenghi, oro per il cinese Qin Hayang.

La medaglia l'ha mancata pure Nicolò Martinenghi che dopo aver vinto un meraviglioso argento nei 100 si è dovuto accontentare del quinto posto nella gara vinta dal cinese Qin Haiyang. Tete ha mostrato il suo essere campione anche commentando il 5° posto: "Sono mancati molto gli appoggi. Mi sentivo come ieri pomeriggio, molto pesante e diverso dal solito, non so da cosa è dipeso. La medaglia era abbordabile, qualcosa è andato storto. Va bene uguale. La batteria l’ho nuotata meglio e senza pensarci troppo, in finale ero più macchinoso. Con il mio allenatore guarderò meglio le dinamiche della gara e ora mi concentrerò sulla staffetta. Oggi non è stata una bella giornata per l’Italia, qualche batosta serve a crescere e a continuare per la gara successiva".

Non è stata per niente una bella giornata per l'Italia questa considerata anche la sconfitta in semifinale del Setterosa, che però almeno la chance di vincere una medaglia ce l'ha. Perché il bronzo se lo giocherà contro l'Australia venerdì. L'Italia di Silipo è stata eroica, non ha mollato mai, ed è stata anche piuttosto sfortunata. L'Olanda si è imposta 9-8 e si è guadagnata il pass per la finale con la Spagna e quello per i Giochi 2024.

L’Italia della pallanuoto femminile è stata sconfitta 9–8 dall’Olanda.

E come non bastasse è caduto dopo 14 anni il record del mondo nei 200 stile di Federica Pellegrini. A sorpresa l'australiana Titmus è arrivata seconda alle spalle della connazionale Mollie O'Callaghan.

Il podio dei 200 stile femminili, oro e record per Mollie O’Callaghan.

Pellegrini ha commentato la notizia, ha fatto i complimenti via social a O'Callaghan e facendolo ha annunciato di essere in dolce attesa. L'ex nuotatrice veneta ha detto: "Gara incredibile Mollie, davvero una delle migliori che io abbia visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirvi una cosa". Dicendo quella frase ha sollevato la maglietta e ha mostrato la pancia, dov'era scritto in inglese: "Ce lo riprenderemo".