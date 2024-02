Mondiali di nuoto oggi in TV, gli orari degli italiani in gara a Doha: programma e dove vederli A Doha è il giorno dei Mondiali di nuoto, chi sono gli italiani in gara oggi, domenica 11 febbraio. Diretta tv, in chiaro per tutti e in streaming sui canali della Rai e sulla piattaforma Rai Play. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ai Mondiali di Doha si disputa oggi la prima delle 8 giornate (fino al 18 febbraio) dedicate alle gare di nuoto in corsia nella piscina del centro Aspire Dome. L'Italia proverà a migliorare il bottino di 14 medaglie (2 ori) e l'ottavo piazzamento nella classifica nel medagliere di Fukuoka 2023. Le prime 4 medaglie d'oro si assegnano con le finali previste nel pomeriggio, chi sono gli italiani in gara? In vasca a partire dalle batterie di qualificazione del mattino ci saranno Sara Franceschi (200 misti femminili, nella foto), a seguire Marco De Tullio e Matteo Ciampi (400 stile maschili), Sonia Laquintana (100 farfalla femminili), Federico Burdisso (50 farfalla maschili), Nicolò Martinenghi (100 rana maschili) oltre alle 4×100 stile, sia maschile sia femminile. Alle 17, invece, torna in vasca anche l'Italia della pallanuoto, impegnata negli ottavi di finale contro gli Stati Uniti.

Tutte le gare dei Mondiali di nuoto, in particolare quelle degli italiani, saranno visibili in chiaro e in diretta tv su Rai Sport HD (canale 58, la sessione del mattino) e su Rai 2 (la sessione del pomeriggio). In chiaro anche la diretta streaming che sarà possibile seguire collegandosi ai canali attraverso la piattaforma Rai Play.

Il programma di oggi ai Mondiali di Nuoto e gli italiani in gara: gli orari

La prima degli italiani a scendere in vasca è Sara Franceschi nelle batterie dei 200 misti femminili. A concludere il programma delle qualificazioni saranno le batterie delle staffette 4×100, maschile e femminile. Di seguito il palinsesto e gli orari delle gare che vedono in lizza gli azzurri.

ore 7:32 – Sara Franceschi – batterie 200 misti femminili

ore 7:44 – Marco De Tullio, Matteo Ciampi – batterie 400 stile maschili

ore 8:18 – Sonia Laquintana – batterie 100 farfalla femminili

ore 8:31 – Federico Burdisso – batterie 50 farfalla maschili

ore 9:10 – Nicolò Martinenghi – batterie 100 rana maschili

ore 9:32 – Italia – batterie 4×100 stile femminile

ore 9:43 – Italia – batterie 4×100 stile maschile

A partire dalle ore 17:00 andranno in scena le semifinali e le finali delle varie specialità. Si inizia con la finale dei 400 stile libero donne poi a seguire ci saranno: 100 farfalla donne (semifinali), 200 misti donne (semifinali), 4×100 stile libero donne (finale), 400 stile libero uomini (finale), 100 rana uomini (semifinali), 50 farfalla uomini (semifinali), 4×100 stile libero (finale).

Dove vedere i Mondiali di Doha in TV e streaming: diretta in chiaro sulla Rai

I Mondiali degli sport acquatici in programma a Doha (in Qatar) sono trasmessi in diretta tv, in chiaro per tutti e in streaming sui canali della Rai. Nel caso specifico, il palinsesto tv di oggi, domenica 11 febbraio, prevede che tutte le batterie di qualificazione del mattino andranno in onda su Rai Sport HD mentre le semifinali e le finali su Rai 2. Diretta streaming su Rai Play.