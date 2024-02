Martinenghi sfiora l’oro ai Mondiali di nuoto: “Di questo passo diventerò miliardario” Il nuotatore di Varese ha vinto la medaglia d’argento nei 50 rana ai Mondiali di Doha. Martinenghi ha perso per 7 centesimi, ma nonostante la beffa l’ha presa con ironia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicolò Martinenghi ha vinto la medaglia d'argento nei 50 rana ai Mondiali di Doha. Un grande risultato per l'azzurro, che però ha comprensibilmente anche tanti rimpianti perché è arrivato a soli sette centesimi dalla medaglia d'oro, vinta dall'australiano Williamson. Per l'Italia è la terza medaglia di giornata, dopo il bronzo di Paltrinieri e l'argento di Razzetti.

Il sorriso non lo ha perso, anzi è stato assai ironico il nuotatore di Varese che nell'intervista a bordo vasca con la Rai ha scherzato sulle beffe subite nelle ultime stagioni: "Da un po' di anni ho voglia di vincere i 50, ma c'è sempre qualche centesimo che mi manca. Diventerò miliardario con questi centesimi. Sono contento comunque della mia gara, ho fatto un buon tempo. Nei 50 non esiste una gara perfetta. Perdere con un 26"3 è qualcosa di bello. Non sono partito e non ho finito bene, ma è stata una buona finale".

Felice e tanto per le sensazioni che ha vissuto. Perché Martinenghi era al top fisicamente, ma soprattutto a livello emotivo, sensazione simile a quella di Paltrinieri: "Oggi era strano, prima della partenza mi sentivo bene, mi sentivo me stesso in acqua. Ero contento di gareggiare, questo spirito mi mancava tra un po'. Ora c'è una staffetta che mi attende".

Leggi anche Simona Quadarella è oro ai Mondiali di Nuoto: trionfa a Doha e si conferma campionessa nei 1500 metri

Per Martinenghi questa è la sesta medaglia in un Mondiale (due d'oro e quattro d'argento). L'Italia aumenta il proprio bottino sia nel nuoto in vasca che in assoluto, sono diventate undici le medaglie conquistate in questa edizione dei Mondiali di Doha.