Luke Greenbank capisce che è finita: è squalificato nel nuoto per la regola dei 15 metri Clamorosa squalifica per uno dei favoriti per le medaglie nei 200 dorso alle Olimpiadi di Parigi: l’inglese Luke Greenbank è stato estromesso dai Giochi per aver infranto la regola dei 15 metri nella fase subacquea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Incredulità e disperazione. Occhi sbarrati e cuore raggelato. Possibile che abbia infranto la regola dei 15 metri nel nuoto? Possibile che un atleta come lui – uno dei favoriti per una medaglia nei 200 dorso, in cui ci sarà anche il nostro Thomas Ceccon – abbia commesso un errore così grave e grossolano allo stesso tempo? Luke Greenbank guarda il tabellone e non ci crede. Il 26enne inglese, medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo tre anni fa nella stessa gara, vede il simbolo della squalifica vicino al suo nome e si sente morire dentro. Tutti i sacrifici degli ultimi anni per presentarsi al top alle Olimpiadi di Parigi vanificati per qualche centimetro in più percorso sott'acqua dopo l'ultima virata.

Luke Greenbank ha appena capito che è successo il disastro: è fuori dalle Olimpiadi

Luke Greenbank squalificato per aver infranto la regola dei 15 metri in subacquea

Perché di questo si è trattato: Greenbank si è spinto troppo in profondità sott'acqua e non è stato più in grado di emergere in superficie prima dei segnali rossi sulle corde della corsia. La regola ufficiale della World Aquatics stabilisce che i concorrenti nel dorso, nella farfalla e nello stile libero non possono procedere per più di 15 metri nella fase subacquea, che sia dalla partenza o dopo una virata. Una regola che l'inglese ha infranto di pochissimo dopo la sua ultima virata. E dunque il suo miglior tempo assoluto nelle batterie di mercoledì mattina è diventato inutile, così come inutile è stata la sua preparazione per le Olimpiadi e inutile probabilmente adesso gli appare qualsiasi cosa.

La disperazione di Greenbank dopo la clamorosa squalifica nei 200 dorso

Greenwood a pezzi, Olimpiadi finite: "Sono completamente distrutto"

I sogni di medaglia di Luke sono evaporati in un attimo e la sua reazione è stata da piegare il cuore: è stato come ricevere una coltellata, Greenbank si è messo la testa tra le mani e poi – dopo l'arrivo della conferma ufficiale della sua squalifica – è crollato in ginocchio, mentre diversi suoi colleghi gli si avvicinavano per rincuorarlo. Ma in quel momento l'inglese era sotto un treno e niente avrebbe potuto alleggerirne le pene. "Non so cosa dire, sono completamente distrutto – ha detto poco dopo la gara – fa davvero male, mi sentivo in gran forma".