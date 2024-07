video suggerito

Luana Alonso crolla dopo la gara e annuncia il ritiro a soli 20 anni: l'aspetta una nuova vita La nuotatrice paraguaiana Luana Alonso, diventata popolarissima alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi, ha sorpreso tutti annunciando il proprio ritiro in lacrime a soli 20 anni, appena dopo essere stata eliminata in batteria: "Lottate per i vostri sogni, qualunque cosa accada". E i suoi sogni adesso sono altri.

A cura di Paolo Fiorenza

Luana Alonso ha vissuto un momento di grande popolarità nelle settimane precedenti all'inizio delle Olimpiadi di Parigi, dopo che a giugno aveva annunciato di essersi qualificata per i Giochi con la squadra di nuoto del Paraguay. La sua foto in costume era dilagata sui social e il suo entusiasmo non poteva certo far presagire quanto sarebbe successo dopo la sua partecipazione alle Olimpiadi, certamente non memorabile, ma del resto Luana non partiva con ambizioni di medaglia. Sabato mattina, dopo aver preso parte alla sua batteria dei 100 metri farfalla femminili ed essere stata eliminata, la giovane paraguaiana ha annunciato che si ritira dal nuoto all'età di soli 20 anni. Adesso cambierà vita, dandosi completamente alla carriera universitaria, con grandi ambizioni: "Diventare Ministro dello Sport, perché no".

Luana Alonso in lacrime, annuncia il ritiro appena uscita dalla piscina

Dopo essersi classificata sesta nella sua batteria, con un tempo di 1:03:09 che non le ha permesso di qualificarsi per poco alle semifinali della specialità, la Alonso si è presentata ai microfoni e tra le lacrime ha fatto il sorprendente annuncio: "La verità è che purtroppo non è andata come volevo, ma sono molto emozionata perché era la mia ultima gara e mi ritiro già dal nuoto".

L'atleta di Asuncion, che aveva partecipato anche a Tokyo 2020 nella stessa disciplina senza lasciare traccia negli almanacchi, ha spiegato le motivazioni della sua decisione, ci sono altri sogni da inseguire: "Vado a studiare negli Stati Uniti, continuerò la mia carriera scientifica. E perché non essere un giorno Ministro dello Sport, perché come atleta so cosa soffrono gli atleti e voglio aiutarli a promuovere lo sport. Lottate per i vostri sogni, qualunque cosa accada, rimanete sempre fermi nelle vostre convinzioni. Vamos Paraguay!".

"Forse non è andata come volevo, chiedo sinceramente scusa al Paraguay"

Visibilmente commossa, Luana ha aggiunto: "Ho nuotato per tantissimo tempo della mia vita, provo tanti sentimenti, ma sfortunatamente ho preso la decisione di smettere. Sono felice che la mia ultima gara sia qui ai Giochi Olimpici. Forse non è andata come volevo, chiedo sinceramente scusa al Paraguay. Ma ho fatto quello che potevo, nonostante diverse cose che mi erano successe prima. Quindi sono felice, anche di ritirarmi qui con lo stadio pieno ai Giochi Olimpici".

Luana Alonso si ritira a 20 anni dal nuoto agonistico

La Alonso, che era una dei 28 atleti (6 donne e 22 uomini) della non numerosissima delegazione del Paraguay a Parigi 2024, ha ribadito la sua decisione anche con un messaggio postato sui suoi account Twitter e Instagram: "È ufficiale! Mi ritiro dal nuoto, grazie mille a tutti per il supporto! Scusa Paraguay, devo solo ringraziarti!". La giovane ha poi chiarito, con un ulteriore post: "Gente, ho preso la mia decisione molto tempo fa! Non è stato a causa dei Giochi! Quindi niente, devo solo ringraziare tutti quelli che mi hanno sempre sostenuto".

All'inizio della settimana, la nuotatrice paraguaiana aveva accresciuto la sua popolarità pubblicando una foto assieme a Rafa Nadal. Luana adesso potrà dedicarsi completamente ai suoi studi alla Southern Methodist University vicino a Dallas, in Texas, e chissà che non ne risentiremo parlare in un altro ambito.