L’incredibile impresa di Leon Marchand, vince due ori in due ore: è il primo di sempre a riuscirci Leon Marchand non ha limiti in queste Olimpiadi: ha vinto tre medaglie d’oro, ma le ultime due sono arrivate nella stessa giornata a distanza di pochissime ore, frantumando ogni record. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La vera superstar delle Olimpiadi di Parigi 2024 è Leon Marchand, l'uomo che in vasca disintegra record su record. Ma il 31 luglio resterà per sempre un giorno speciale per lui, il primo atleta al mondo a vincere due ori olimpici nella stessa giornata: non solo, perché i trionfi sono arrivati nel giro di appena due ore, nei 200 metri farfalla e subito dopo nei 200 rana.

Un'impresa senza precedenti che lo proietta nell'olimpo dei grandi campioni e trascina in alto la Francia che sta onorando al meglio la competizione casalinga. E, come se non bastasse, il francese porta a quota 3 la sua personalissima collezione di medaglie d'oro in questi Giochi Olimpici dove ha lasciato un segno indelebile.

Due ori in due ore per Marchand

Fa paura soltanto a dirlo, ma per il nuotatore è stata la normalità. Questa sera Marchand andrà a dormire con due medaglie d'oro in più che si aggiungono a quella che aveva già vinto qualche giorno fa: le ha conquistate frantumando ogni record, nonostante la stanchezza, la pressione e l'adrenalina che potrebbe giocare brutti scherzi.

Eppure la vittoria del primo oro nei 200 farfalla nel tardo pomeriggio non lo ha minimamente toccato. La gioia era incontenibile ma il francese è una macchina peretta che non si lascia toccare da nulla. Per questo motivo, due ore dopo il primo trionfo, è tornato in vasca per i 200 rana portando a casa lo stesso risultato.

Un'impresa mai successa prima

Non sorprende sapere che è diventato il primo atleta delle Olimpiadi a vincere due medaglie d'oro nello stesso giorno (o meglio, nella stessa mezza giornata visti gli orari delle gare). Un mostro, come lo hanno definito in tantissimi, la trasposizione moderna di Michael Phelps per un ragazzo che ha da poco compiuto 22 anni: i margini per nuove imprese sono ampissimi, ma nel frattempo Marchand si gode i suoi tre ori e il titolo di grande stella dei Giochi di casa sua, un onore così grande che diventa difficile da spiegare al mondo.