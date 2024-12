video suggerito

Le medaglie delle Olimpiadi di Parigi sono rovinate: due atleti increduli mostrano come sono ridotte Le medaglie vinte alle Olimpiadi di Parigi 2024 si sono già rovinate. A renderlo noto sono stati due nuotatori francesi che sui social hanno mostrato il loro stato e come si sono ridotte.

A cura di Fabrizio Rinelli

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono terminate da circa 4 mesi ma fanno ancora parlare. Non tempo per le vittorie e gli ori conquistati o per lo stato della Senna, quanto piuttosto sulle condizioni delle medaglie, intese come oggetto, che sembra si stiano già deteriorando. A rendere noto questo problema sono stati i nuotatori francesi Clément Secchi e Yohann Ndoye-Brouard che hanno entrambi condiviso sui social le immagini scioccanti delle loro medaglie di bronzo. Per prima cosa, Secchi ha mostrato il suo premio con una didascalia che recitava: "Pelle di coccodrillo".

Nell'immagine, la parte anteriore della medaglia presenta delle macchie irregolari di bronzo dove il colore è cambiato e si è consumato. Un'immagine che ha creato interazioni tra i tanti tifosi e utenti che non si spiegano come sia possibile dopo così poco tempo. Nel frattempo, Ndoye-Brouard ha scherzato dicendo che la sua medaglia era del 1924 e non del 2024 mostrando anche lui due immagini della medaglia vinta. I due si erano classificati terzi nella staffetta mista 4x100m e per questo condividono il prezioso trofeo che però è uno stato quasi imbarazzante.

Ma non sono i soli atleti ad essersi lamentati di questa condizione delle medaglie. Lo skater americano Nyjah Huston ha rivelato che la sua medaglia di bronzo ha iniziato a deteriorarsi pochi giorni dopo averla vinta. "Sono fantastiche quando sono nuove di zecca – aveva dichiarato – ma dopo averle lasciate sulla mia pelle con un po' di sudore per un po' e averle poi indossate dai miei amici durante il fine settimana, a quanto pare non sono poi così di alta qualità come si potrebbe pensare". Sembrano di fatto rovinate e scheggiate su più parti.

Il comitato olimpico parigino sta cercando di capire cosa sia successo

Parigi 2024 pare sia a conoscenza di tutto ciò dopo aver ricevuto una segnalazione precisa da parte di un atleta la cui medaglia risulta danneggiata a pochi giorni dalla sua assegnazione. Il comitato olimpiaco parigino sta lavorando a stretto contatto con la Monnaie de Paris, ovvero l'istituzione incaricata della produzione e del controllo qualità delle medaglie, per valutare il prezioso oggetto e cercare di capire come sia possibile che possa essersi danneggiata in quel modo. Le medaglie sono state disegnate dal gioielliere di lusso francese Chaumet.