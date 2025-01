video suggerito

Laure Manaoudou: "Le foto di nudo mi rovinarono la vita, fu come uno stupro… ma Marin non c'entrava" L'ex pluricampionessa di nuoto Laure Manaudou ha confermato l'estraneità dell'ex fidanzato Luca Marin nella scandalosa storia che la coinvolse all'apice della sua carriera, appena 21enne nel 2007: le foto di nudo che vennero pubblicate online. "Mi sentii stuprata, la mia vita era a pezzi… Tutti poterono vedere quelle foto, i social network erano appena esplosi… Ma Luca non c'entrava nulla"

A cura di Alessio Pediglieri

Laure Manaudou e Luca Marin nel 2007, ai tempi della loro storia d'amore

Laure Manaoudou è stata tra le più forti nuotatrici agli inizi degli anni 2000. La francese, plurimedagliata (con oltre 40 podi di cui oltre la metà d'oro tra Olimpiadi, Europei e Mondiali) decise di ritirarsi nel 2013, ma la sua carriera di fatto finì molto prima, nel 2007 quando la sua vita fu sconvolta dallo scandalo delle foto di lei nuda che apparvero online. Vittima di una relazione finita, con il suo ex che si vendicò nel modo più atroce. Quasi vent'anni più tardi, però, l'ex nuotatrice ha scagionato definitivamente Luca Marin, campione italiano con cui ebbe in quel periodo una straripante storia d'amore: "Luca non c'entra, fu l'episodio più doloroso della mia vita… come uno stupro".

Quasi vent'anni fa, nel 2007, la vita privata e professionale di Laure Manaudou fu sconvolta da un episodio che la cambiò per sempre. L'anno delle due medaglie olimpiche di Melbourne nei 200 e 400 stile libero, nel pieno della sua esplosione sportiva a 21 anni. Poco dopo che terminò la straordinaria storia d'amore con Luca Marin ex campione italiano nei 400 misti, che tanto fece parlare le cronache rosa dell'epoca per le follie della francese, perdutamente innamorata. Una storia che per molto tempo sembrava portare con sè una eredità velenosa e disdicevole, di un clamoroso atto di "revenge porn" che sconvolse la vita di Manaudou.

Laure Manaudou in carriera ha vinto oltre 40 medaglie, più della metà d'oro

Nell'ultimo docufilm "Laure, Laure, Laure" finalmente la stessa Manaudou, ripercorrendo il periodo più buio della sua vita, ha voluto però riscattare la figura dell'uomo che ha profondamente amato. Quando le foto di nudo furono pubblicate tutti pensarono a Marin, mentre lei pensava solo a nascondersi: "Mi sono vergognata nel profondo, avevo disonorato la mia famiglia. È stato un periodo molto buio e l’episodio più doloroso della mia vita". Solo ora conferma ciò che l'ex nuotatore aveva sempre sostenuto: "La fine della mia relazione con Luca non è stata sicuramente piacevole, ma c’è stato qualcos’altro che mi ha stravolto la vita. Non c'entra lui, ma qualcun altro che era in possesso delle foto"

Così, la ricostruzione di come andò e cosa successe in quel torbido finale di 2007. "Le cose non andavano bene neanche in quella relazione", successiva a Luca Marin. "Un giorno mi disse: mandami una foto di nudo e se non lo fai, ti lascio. Così l'ho fatto" ricorda Manaudou, per poi pentirsene subito: "Il giorno dopo ho pensato: ‘Gesù, che stupida! M*rda, ora sono nelle sue mani per il resto della mia vita. Con il passare dei giorni, mi ha richiesto altre foto minacciandomi, ‘Altrimenti metto tutto online'."

Ancora Manaudou e Marin nel 2007: la loro relazione fece parlare moltissimo il mondo dello nuoto e non solo

Alla fine, la 21enne Manaudou trovò la forza e il coraggio di interrompere quella insana relazione: "Un giorno ho pensato: correrò il rischio che le foto finiscano online, ma lo lascerò. Alla fine è accaduto davvero: è stato come uno stupro. Tutti hanno potuto vedere quelle foto. In quel periodo i social network sono esplosi e ho ricevuto migliaia di insulti… "Sei una troia, sei una stronza." La mia vita era a pezzi".

Fu una liberazione ma anche l'inizio della fine di una carriera conclusasi troppo precocemente. Manaudou riuscì a partecipare ai Giochi Olimpici del 2008 a Pechino ma furono molto deludenti. Poco dopo si ritirò dal nuoto, sposandosi col nuotatore francese Frédérick Bousquet per poi ritornare nel 2011 per poi ritirarsi definitivamente nel 2013, dopo altre Olimpiadi incolori, a Londra nel 2012.