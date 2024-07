video suggerito

La nazionale greca di pallanuoto solleva una macchina per passare con l’autobus: un imprevisto olimpico La nazionale olimpica di pallanuoto della Grecia ha sollevato un’auto parcheggiata male per passare con l’autobus: un imprevisto olimpico per le strade di Parigi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La nazionale greca di pallanuoto ha sollevato un'auto parcheggiata male per passare con il suo autobus durante le Olimpiadi 2024. Poche ore dopo la vittoria per 14-7 contro la Romania, la selezione ellenica è stata costretta a provare a sollevare il veicolo per poter passare con il proprio in una strada della capitale francese.

Un vero e proprio imprevisto olimpico, oltre ad essere una situazione alquanto particolare per gli atleti ellenici. Secondo quanto riportato dal Greek City Times con un post sui social, l'auto era stata parcheggiata e stava bloccando il loro autobus: così gli atleti ellenici sono scesi e sono riusciti a muoverla dalla sua posizione iniziale per poter passare.

Sollevano una macchina parcheggiata male per passare con l'autobus

Il filmato che ha fatto il giro dei social in poche ore mostra un gruppo di giocatori della Grecia muoversi all'unisono per spostare la macchina nera e riescono a spostarla solo di pochi centimetri.

I giocatori sono stati immortalati mentre spostavano l'auto parcheggiata male che bloccava il percorso del loro autobus lungo una stretta strada di Parigi: la selezione ellenica stava tornando al Villaggio Olimpico dall'allenamento e, in base a quanto riportato, l'operazione pare sia durata "una buona mezz'ora".

Sullo sfondo delle operazione si può notare lo staff tecnico della nazionale greca che rideva e filmava la scena. Effettivamente si tratta di una situazione molto particolare ma con i tempi molto ristretti per fare tutto, le selezioni olimpiche sono costrette a fare tutto molto velocemente.

Intanto, la Grecia ha battuto il Montenegro per 17-16 e ha ottenuto la seconda vittoria nel gruppo A: la nazionale ellenica guida il girone insieme all'Italia con 6 punti e nelle prossime due gare sfiderà gli Stati Uniti e il Settebello.