Infinito Paltrinieri! Conquista oro e record europeo negli 800 sl agli Europei di Kazan Medaglia d’oro (la quarta) e record europeo per Gregorio Paltrinieri che nella vasca corta di Kazan batte il tedesco Wellbrock e vince gli 800 stile libero. Il campione azzurro ha stabilito il nuovo primato continentale con un immenso 7’27″94, migliorando il tempo del francese Agnel che resisteva da 9 anni.

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora un successo con il primato, per il nostro Gregorio Paltrinieri che suggella una strepitosa prestazione in vasca a Kazan, negli 800 stile libero, in cui si aggiudica il primo post e stabilisce il nuovo record europeo. In vasca corta nuota in 7'27″94 e precede il tedesco Wellbrock.

Un successo tutt'altro che scontato e che ha il sapore di un vero e proprio trionfo a parte del nuotatore azzurro che ha dato vita ad una gara al cardiopalma con il tedesco Wellbrock superato solamente al fotofinish dopo un testa a testa infinito. E che gli ha permesso di esprimersi a livello assoluto, riscattare la sconfitta sui 1.500 metri e livellando il tempo del record europeo che da oggi porta la sua firma.

All'attacco sin dalla prima bracciata Paltrinieri ha provato in ogni modo di scrollarsi di dosso l'avversario senza riuscirci: 12 centesimi di vantaggio ai 100 metri, poi solo 4 centesimi a metà gara, fino ai +14 centisimi ai 500. A quel punto si capisce che sarà così fino alla fine e così sarà, con Paltrinieri che mostra tutta la propria classe lasciando ad un palmo l'Oro olimpico della 10km in acque libere a Tokyo.

Per Paltrinieri si tratta del quarto oro conquistato agli Europei in vasca corta, ma soprattutto ha ritoccato un primato che resisteva da tantissimo tempo in questa specialità. Con il suo finale in 7:27:94, ha migliorato il 7:29.17 del francese Yannick Agnel che venne segnato il 16 novembre 2012 ai campionati nazionali.

Un'altra giornata d'oro per l'Italia a Kazan con la vasca corta che ha regalato altre meraviglie. Come quella di Arianna Castiglioni che ha trionfato davanti alla compagna di squadra Benedetta Pilato nei 50 rana femminili e la medaglia d'oro per Marco Orsi, che ha trionfato nella prova dei 100 metri maschili nella gara d'apertura dell'ultima giornata della rassegna continentale