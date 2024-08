video suggerito

Fenomeno Marchand alle Olimpiadi di Parigi: quasi metà delle medaglie d’oro della Francia sono sue Leon Marchand è il nuovo fenomeno delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta campione di nuoto a soli 22 anni ha conquistato da solo 4 medaglie d’oro sulle 10 totali centrate dalla Francia ai Giochi fino a questo momento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Francia ha trovato in Leon Marchand il suo nuovo campione. Numero uno assoluto nel nuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024 grazie alle ben 4 medaglie d'oro conquistate in una sola edizione dei Giochi. Numeri pazzeschi centrati solo da un certo Michael Phelps alle Olimpiadi di Atene 2004. Marchand è riuscito nell'impresa di prendersi l'oro nei 200 farfalla, poi a distanza di due ore anche il primo posto nei 200 rana. Ai Giochi di Parigi è poi arrivato l'oro nei 400 misti e l’oro di stasera nella stessa specialità, ma sui 200 metri.

Meglio di così di certo non si può fare. Incredibile soprattutto quanto fatto con gli ori nei 200 farfalla e nella rana. Entrambi sono arrivati a sole due ore di distanza. Nessuno era mai riuscito a fare una cosa del genere alle Olimpiadi in due gare tanto diverse tra loro e che di certo richiedono un enorme sforzo e tanta fatica. L'urlo dello stadio al momento del quarto oro conquistato fa capire quanto la Francia abbia riposto tutte le proprie speranze su questo giovane 22enne che pare già essere un predestinato del nuoto a livello mondiale.

Il segreto è Bob Bowman: il coach di Michael Phelps

È nata una stella direbbe qualcuno, ed è proprio il caso di dirlo. Marchand nei 200 misti ha sfiorato per soli 6 centesimi il record del mondo di Lochte del 2011. Per tutti è praticamente da considerare come il nuovo Michael Phelps. E qualcosa in comune i due ce l'hanno. Da 2 stagioni infatti Marchand si allena in Arizona con il guru del nuoto, un certo Bob Bowman, lo storico coach di Michael Phelps. E pensare che già a 17 di Marchand si parlava un gran bene per via dei suoi tempi. Ma mai nessuno pensava potesse raggiungere l'apice già subito a Parigi.

Marchand ha una qualità fondamentale per un nuotatore come lui: la capacità di rigenarsi e dunque recuperare in tempi brevi tra una gara e l'altra. Ecco spiegati i successi a due ore di distanza in due gare che richiedono differenti sforzi in termini di energia. Un predestinato che però il suo stesso allenatore ritiene sia ancora all'80%. Dopo 4 ori, a questo punto, il 20% mancante renderebbe Marchand uno dei più grandi atleti del nuoto che lo sport abbia mai conosciuto nel corso della sua storia.