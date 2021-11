Federica Pellegrini rimanda il suo ritiro, e in Italia chiuderà la sua straordinaria carriera Federica Pellegrini doveva chiudere la sua stupenda carriera in Olanda con i playoff dell’ISL, e invece sarà in vasca a Riccione il 30 novembre e il 1° dicembre.

A cura di Alessio Morra

Federica Pellegrini aveva ufficializzato il suo addio al nuoto e aveva dichiarato che la sua ultima apparizione da professionista sarebbe stata ad Eindhoven dove si disputano i playoff dell'ISL. E invece non sarà così Federica Pellegrini chiuderà la sua meravigliosa. La ‘Divina' sarà in acqua a Riccione il 30 novembre e il 1° dicembre. In Romagna in quei giorni si terranno gli Assoluti Invernali di vasca corta. La notizia l'ha data la stessa Pellegrini pubblicando una bella foto a bordo vasca e scrivendo su Instagram: "Quando la tua famiglia chiama deve rispondere. Io sono qui…ci vediamo a Riccione, alle ore 17 del 30 novembre e del 1° dicembre 2021".

Il suo allenatore Matteo Giunta, con cui convolerà a nozze, ha iscritto Federica Pellegrini per gli Assoluti in Vasca Corta nei 100 e nei 200 stile, potrebbe anche disputare i 50 stile libero. Quindi ‘The Last Dance' di Federica Pellegrini sarà in Italia, a Riccione, e non ad Eindhoven dove cercherà di far crescere la sua bacheca disputando i playoff dell'Isl con i Centurions sabato 27 e domenica 28 novembre. E ovviamente la veneta cercherà di vincere anche a Riccione, e poi chissà se magari non ci ripenserà, visto che da più parti c'è chi le chiede di cambiare idea e tornare sui suoi passi.

Federica Pellegrini aveva dato ufficialmente l'addio alle competizioni prima delle Olimpiadi, affermando che avrebbe disputato però le gare della Isl, la Champions League del nuoto, a Napoli, ora Eindhoven e Riccione. Poi chissà. Ma intanto si celebrerà la fine della carriera di un'atleta strepitosa, capace di vincere quasi 250 medaglie in carriera, 6 medaglie d'oro ai Mondiali e una d'oro alle Olimpiadi.