Benedetta Pilato vince l’argento ai Mondiali di Nuoto ma non è contenta: “Speravo meglio” Splendida gara di Benedetta Pilato che vince l’argento ai Mondali di Abu Dhabi, l’azzurra l’ha vinta nei 50 rana.

A cura di Alessio Morra

Benedetta Pilato vince la medaglia d'argento, come Nicolò Martinenghi, nei Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi. L'oro va all'israeliana Gorbienko. Vice-campionessa del mondo la nuotatrice pugliese, che però non era contentissima dopo la gara: "Sono felice, ma speravo ancora di vincere qualcosa di più".

Pilato sperava di tornare sul podio nei 50 rana, voleva tornare in alto dopo un paio di cocenti delusioni e con una bella rimonta si è issata fino al secondo posto, battuta per soli 16 centesimi da Gorbienko. Un risultato positivo per lei e per l'Italia, che ottiene la terza medaglia d'argento di questi Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi.

Dopo la gara ad Abu Dhabi, Benedetta Pilato ai microfoni della Rai ha mostrato contemporaneamente la propria gioia per il bel risultato, ma anche la delusione. Perché Pilato, anche se è solo del 2005, è già una campionessa, e come tale vuole sempre vincere, e un secondo posto fa piacere sì, ma fino a un certo punto: "Io in camera di chiamata ho visto che ero in corsia due e speravo di fare come Nicolò, sono contenta per la medaglia, ma speravo un po' meglio. Il mio momento è questo, ma comunque i risultati sono arrivati. Diciamo che mi sono auto-abituata troppo bene per tutti i risultati che ho avuto, però è un modo per ripartire, ma da gennaio cambierà tutto. Cambierà il modo di allenarmi ogni giorno".

Più felice Benedetta Pilato dopo la premiazione, sempre parlando con la Rai ha detto: "Ogni volta che vado alla premiazione voglio vedere anche la medaglia, e la tartaruga è splendida, come la medaglia. Siamo tutti stanchi e ora ho bisogno di riposarmi un po'. Spero di ripartire a gennaio più forte di prima".