video suggerito

Benedetta Pilato commossa alle Olimpiadi: “Vorrei dire una cosa senza piangere”. Poi non ce la fa Benedetta Pilato commossa alle Olimpiadi dopo aver centrato la finale dei 100 rana. La nuotatrice azzurra fa un discorso molto profondo: “Vorrei dire una cosa senza piangere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

295 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Benedetta Pilato straordinaria nei 100 rana donne alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'atleta azzurra conquista un posto in finale con il settimo tempo. La nuotatrice italiana mostra i suoi enormi progressi e le incredibili qualità in vasca. Un talento dell'Italia che non è riuscita però a trattenere le lacrime in diretta durante l'intervista a Rai Sport. "Vorrei dire due cose senza piangere – esordisce l'azzurro che però poi crolla -. Non so in quale universo sarò domani e per questo volevo dirlo oggi". A quel punto mostra teneramente tutta la sua emozione.

"Quest'anno ho fatto tanti cambiamenti e sono cambiata tanta e ho fatto la scelta giusta". La Pilato ha fatto un cambio di vita importante trasferendosi dalla sua Taranto a Torino agli ordini del nuovo allenatore, Antonio Satta, lasciando il suo storico tecnico, ovvero Vito D'Onghia. A 19 anni è uno stravolgimento importante nella sua vita e per questo ha voluto ringraziare chi le è sempre stato vicino: "Le persone che ho incontrato quest'anno mi hanno dato qualcosa di grande facendomi sempre ricredere che fosse la scelta giusta".

Benedetta Pilato in vasca a Parigi.

Le parole di Benedetta Pilato in lacrime dopo la finale conquistata

In lacrime la Pilato spiega ancora: "Ho incontrato persone veramente di cui ho tantissima stima e che mi riempiono il cuore ogni giorno e spero che anche io abbia ricambiato un minimo- aggiunge ancora -. Oltre al mio allenatore vorrei ringraziare anche Paolo e Marco, gli altri nostri tecnici che ci seguono dietro le quinte". Le parole profondissime della Pilato prima di chiudere l'intervista in lacrime: "In questi mesi ho capito che il nostro futuro dipende dalle persone che abbiamo intorno e io in questi mesi mi sono circondata di un esercito di persone che mi vuole bene e che forse non sanno quanto io ne voglia a loro".

Bendetta Pilato ha poi spiegato cosa è stato per lei vincere questa gara: "Mi dispiace – ha detto – perché la Benedetta del Sette Colli di Roma qui si gioca qualcosa di importante. Sappiamo che i tempi non contano più di tanto, alla fine della gara sono arrivata stremata. D'altronde è sempre un'olimpiade e le gambe tremano sempre prima di partire".

Benedetta Pilato in lacrime dopo aver vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto

La nuotatrice azzurra vinse poi l’oro ai mondiali a 17 anni a Budapest. Anche in quell'occasione, dopo la splendida finale dei 100 metri rana, fu intervistata e non riuscì a reggere l'emozione. “Come ti senti?” le fu domandato. L'azzurra rispose qualche parole prima di scoppiare a piangere e chiedere scusa: “Mi dispiace, sono super felice, stasera il mio sogno diventa realtà”, ripetendo ancora il suo dispiacere prima del silenzio, crollando in ginocchio in preda al pianto. L’intervistatore a quel punto riuscì a capire la situazione distogliendo l’attenzione dalla ragazza.