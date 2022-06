Benedetta Pilato campionessa del mondo nei 100 rana: vince la medaglia d’oro a Budapest Benedetta Pilato trionfa a Budapest con una rimonta da urlo: vince la medaglia d’oro nei 100 rana ai Mondiali 2022.

A cura di Vito Lamorte

Una gara pazzesca per Benedetta Pilato, che ha vinto la medaglia d'oro nei 100 rana ai Mondiali 2022 di Budapest. La giovane nuotatrice pugliese ha chiuso in 1’05″93 con una seconda vasca da sogno e firmando una rimonta meravigliosa. Seconda gradino del podio per la tedesca Anna Elendt, con 1’05″98; e terza piazza per Ruta Meilutyte, con 1’06″02. Non è riuscita ad entrare tra le prime tre l'americana Lilly King.

Una gara difficilissima da leggere fin dall'inizio, con la Tang che ha cercato di fare la differenza nella prima parte e Meilutyte che è uscita dopo la virata ma Benedetta ha tenuto le energie per il finale ed è riuscita a toccare per prima il muretto. Lontane dalle prime la giapponese Reona Aoki (1.06.38), la svedese Sophie Hansson (1.06.39), la cinese Qianting Tang (1.06.41) e la britannica Molly Renshaw (1.06.60).

La 17enne azzurra è riuscita a non farsi trasportare dal ritmo delle avversarie e ha piazzato l’esplosione sul finale, col tempo di 1.05.93. Alla Duna Arena Benedetta Pilato non è riuscita a trattenere l’emozione dopo aver capito l'impresa che aveva appena compiuto.

Benedetta Pilato ha lavorato duramente e ha imparato a gestire le energie: adesso è la campionessa del mondo dei 100 rana a soli 17 anni ed è riuscita a raggiungere questo traguardo in una gara che vedeva in vasca tutte le più forti del panorama mondiale. La giovane atleta pugliese ha cancellato i commenti negativi dei mesi scorsi e ha sbaragliato la concorrenza nella distanza doppia prendendosi il suo secondo titolo mondiale.

Una giornata davvero incredibile per l'Italia dopo le medaglia d'oro di Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi. La squadra azzurra vince 3 ori Mondiali individuali come era accaduto solamente nelle edizioni 2009, 2017 e 2022 ma in questo caso lo fa con 3 atleti diversi e dopo appena 3 giorni di gara.