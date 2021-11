Vettel sbaglia e in Messico entra nel box di un’altra scuderia: “Nessuno ha visto Seb” Nel corso della seconda sessione delle prove libere del Gran Premio del Messico Sebastian Vettel è stato richiamato ai box, ma quando vi è entrato ha clamorosamente sbagliato piazzola. Vettel si è fermato nel box della McLaren e non in quello della sua scuderia, la Aston Martin. Vettel non è il primo a commettere questo tipo di errore nella storia della Formula 1.

A cura di Alessio Morra

In Messico domenica sera si disputerà un Gran Premio importante, una gara che può indirizzare in modo netto la lotta al titolo tra Verstappen e Hamilton, con l'olandese, avanti di 12 punti, che nella seconda sessione di prove libere ha rifilato mezzo secondo al campione in carica e gli ha mandato, in pista, l'ennesimo messaggio. La Red Bull in Messico si è sempre trovata bene e il motorone Honda aiuta anche Gasly, tra i protagonisti del venerdì. Ma la scena l'ha conquistata, suo malgrado, anche Sebastian Vettel che ha commesso un errore incredibile, un peccato veniale che però ha fatto il giro del mondo.

Nel corso della seconda sessione di prove libere Vettel si stava ben comportando, si era affacciato nella top ten con la sua Aston Martin, la scuderia che ha deluso maggiormente in questa stagione. Seb viene richiamato ai box, ma quando entra in corsia non si ferma in quello dell'Aston Martin. Forse era distratto o forse ha solo commesso un errore, ma ha cercato di fermarsi nella piazzola della McLaren, quando ha visto le divise dei meccanici e ha capito che non avevano indosso quelle con il verde inglese ha tirato dritto e ha raggiunto il box dell'Aston Martin. L'ex pilota Ferrari si apre in radio dicendo: "Scusate, non avevo visto".

I social si sono scatenati. Innanzitutto c'è chi ha ricordato i precedenti del passato, relativi sempre a dei campioni del mondo. Hamilton, fresco di passaggio alla Mercedes, nel 2013 in Malesia si fermò nel box della McLaren, mentre Button, ai tempi della McLaren (che è sempre presente in queste storie di errori ai box) si fermò in quello della Red Bull. Dell'ironia l'ha fatta su Twitter pure la stessa Aston Martin che ha scritto: "Nessuno ha visto Seb, non preoccuparti".