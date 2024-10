video suggerito

Vesuvio Motor Show 2024, a Napoli torna lo spettacolo dei Motori: 3 giorni di pura passione Dall'11 al 13 ottobre l'evento si articolerà su convegni, esibizioni e spettacoli che arricchiranno la seconda edizione dell'evento in via Brecce a Sant'Erasmo.

A cura di Redazione Sport

A Napoli torna lo spettacolo dei Motori con la seconda edizione del Vesuvio Motor Show. L'appuntamento è in via Brecce a Sant’Erasmo dall'11 al 13 ottobre. L'accesso all'evento è gratuito e nel calendario della manifestazione ci sono appuntamenti interessanti: si potrà assistere a sfilate di auto da competizione, one-off e classiche, esposizione di supercars e superbikes, parate in strada di auto che in pochi possono permettersi e moto originali, esibizione di drifting e freestyle. A occupare tempo e fantasia dei visitatori ci saranno anche simulatori di pitstop, food truck, una postazione radio, convegni con ingegneri Goodyear, Porsche e McLaren e guida sicura e quant'altro rientra nel corredo accessorio di una kermesse del genere.

Giovedì 11 ottobre si alza il sipario con panel tematici condotti da persone qualificate. Ci sarà anche un momento molto emozionante per il contesto: alle 14 all'ospedale Pausilipon si potrà assistere alle esibizioni di Alvaro Dal Farra, stuntman su motocicletta che farà le sue acrobazie nei corridoi dell'ospedale pediatrico.

Venerdì 12 ci sarà il via alle sfide in Brecce a Sant'Erasmo, giornata che culminerà con il Vesuvio Motor Show Exclusive, lo speciale Tour dedicato ai proprietari delle auto su Terrazza Ramé dove è esposta la Formula3 del Team Valentino Racing che ha conquistato il campionato Italiano 2022 e 2023, ed è giunta terza nell'Europeo 2023 con al volante Valentino Carofano. Domenica 13 ottobre il gran finale che vedrà un programma arricchito dalla presenza di stuntman, spettacoli, car show e la scuola di "kart Academy for Winners".