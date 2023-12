Verstappen vede in anteprima alcune scene del film sulla F1 con Brad Pitt: il suo giudizio è netto Come gli altri piloti della Formula 1, il campione del mondo Max Verstappen ha avuto l’opportunità di vedere in anteprima alcuni spezzoni sul nuovo film sulla F1 con Brad Pitt: l’olandese della Red Bull non è però rimasto entusiasta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Formula 1 di Liberty Media è in piena espansione e sta proseguendo il suo progetto di espansione in quei Paesi, soprattutto gli Stati Uniti, dove storicamente non ha sempre avuto grande appeal. Dopo la serie Netflix ‘Drive to Survive', le aggiunte in calendario del GP di Miami e del Gran Premio di Las Vegas, presto arriverà anche un film diretto da Joseph Kosinski con la star hollywoodiana Brad Pitt immerso nel Paddock e nella vera griglia della Formula 1 durante alcuni gran premi.

In questo modo, il progetto cinematografico prodotto da Lewis Hamilton mira a imitare altre ambiziose e acclamate produzioni cinematografiche sugli sport motoristici, come il famoso "Grand Prix" di John Frankenheimer. Lo scopo è quello che il nuovo film sia il più realistico possibile ed è per questo che per girare le scene d'azione in pista si è approfittato degli eventi reali di F1 come avvenuto durante l'ultimo GP di Gran Bretagna a Silverstone dove sono state girate scene sia nel paddock che sulla griglia di partenza, così come in pista con le due auto di un team Apex realizzate dalla Mercedes modificando delle vetture da Formula 2.

Lo sciopero di Hollywood ha poi rallentato la produzione con le tempistiche inizialmente pianificate che si sono inevitabilmente dilatate ("Riprenderemo a girare durante la stagione 2024, quindi li vedrete più spesso durante i weekend di gara" ha difatti rivelato Lewis Hamilton a riguardo). Nonostante ciò però sono già tante le scene del film girate e alcune di queste sono state anche mostrate in anteprima ai veri piloti di Formula 1. A rivelarlo è stato il tre volte campione del mondo Max Verstappen che ha anche dato un suo primo giudizio riguardo l'attesissima pellicola sul suo sport.

Quella dell'olandese, già criticissimo con la serie Netflix "Drive to Survive", suona però come una sonora bocciatura per il nuovo film sulla Formula 1: "Prima del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, ho guardato alcuni spezzoni del nuovo film. Li hanno mostrati durante la riunione dei piloti con la spiegazione di come avevano filmato il tutto. È bello da vedere, ma sinceramente non mi interessa molto. Non ho bisogno di guardare un film sul mio sport. Questo film è, ovviamente, una storia inventata e tutto è sempre troppo drammatizzato. Personalmente non mi piace molto" è stato difatti il commento di Max Verstappen dopo aver visto in anteprima alcuni spezzoni del nuovo film sulla Formula 1 che evidentemente non ha gradito.

