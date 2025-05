Verstappen si prende la pole del GP di Miami, disastro Hamilton: è dodicesimo, Leclerc ottavo

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Dopo essere finito fuori dalla zona punti nella Sprint Race Max Verstappen si prende un'incredibile pole position nel GP di Miami stabilendo un nuovo record di pista: l'olandese è il più veloce in assoluto nelle qualifiche che domina con un tempo di 1:26.204. Dietro di lui si piazza Lando Norris, vincitore della caotica Sprint Race del pomeriggio, e sul gradino più basso del podio c'è Andrea Kimi Antonelli che continua il suo ottimo momento in Florida.

Grande delusione invece per le due Ferrari che non hanno brillato a Miami. Dopo l'ottimo terzo posto della Sprint Hamilton non riesce a qualificarsi in Q3 e si accontenta di partire dalla dodicesima posizione. Meglio non è andata a Leclerc che è riuscito a trovare soltanto l'ottavo tempo e dovrà cercare di rimontare qualche posizione nella gara di domani.

Pole e record di pista per Verstappen

L'olandese si è rialzato dopo la brutta Sprint Race che lo ha visto per la prima volta fuori dalla zona punti dal 2016. La sfortuna che lo ha accompagnato nel pomeriggio lo ha abbandonato nelle qualifiche che ha dominato dall'inizio alla fine: in Q3 nessuno è riuscito a tenere il suo tempo ed è riuscito a bruciare anche le due McLaren che quest'anno vanno a un passo completamente diverso. A Miami Verstappen stabilisce il record di pista e si prende la pole, la terza in questa stagione, davanti a Norris e a Kimi Antonelli che partirà dal terzo posto, bruciati rispettivamente per 65 e 67 decimi.

Delusione Ferrari a Miami

L'Italia può sorridere un po' grazie al risultato del giovane gioiello Mercedes che si guadagna un ottimo terzo posto, ma la situazione della Ferrari riporta tutti con i piedi per terra. Hamilton esce amareggiato in Q2 con il dodicesimo posto, un disastro per l'inglese che era riuscito a piazzarsi al terzo posto nella Sprint Race con una rimonta incredibile. Anche a Leclerc non è andata meglio: il monegasco al GP partirà dall'ottava posizione alla fine di una qualifica anonima e che non fa ben sperare per la gara.