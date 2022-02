Verstappen per la prima volta in pista da campione F1: test segreto in Portogallo con Porsche Prima uscita in pista del 2022 per il neocampione del mondo di Formula 1 Max Verstappen: l’olandese della Red Bull ha svolto un test, inizialmente tenuto segreto, sul circuito portoghese dell’Estoril a bordo di una Porsche da corsa.

A cura di Michele Mazzeo

Le meritate vacanze del nuovo campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen si sono concluse. Dopo aver festeggiato il titolo iridato conquistato all'ultimo giro dell'ultimo gran premio del Mondiale 2021 e tenutosi alla larga dalle polemiche sorte in seno al rocambolesco finale di quel GP di Abu Dhabi, l'olandese della Red Bull si sta preparando alla nuova stagione dove sarà chiamato a difendere l'alloro appena messo in bacheca dall'assalto del rivale Lewis Hamilton che deve però ancora sciogliere le riserve sul suo imminente futuro.

In attesa di tornare a guidare una monoposto F1, Verstappen è difatti tornato a riassaporare le sensazioni della pista. Lo scorso week end il 24enne, infatti, è volato in Portogallo con il suo jet privato per effettuare un test, tenuto inizialmente segreto e svelato dopo la sua conclusione dallo stesso pilota con foto e video pubblicati sul suo profilo Instagram, sul circuito dell'Estoril. Accompagnato da papà Jos, che lo ha seguito dal muretto dei box, il campione in carica della Formula 1 ha effettuato diversi giri del tracciato lusitano a bordo di una macchina speciale.

Il battesimo in pista da campione del mondo F1 di Max Verstappen non è stato organizzato dalla Red Bull bensì dalla Porsche (che è in trattativa con la squadra austriaca per fornirle i motori a partire dal 2026). La macchina utilizzata dall'olandese per questa sua prima uscita del 2022 è stata infatti una Gt2 Rs Clubsport da 700 CV e flat six biturbo concepita esclusivamente per l'utilizzo in pista. In attesa di tornare a guidare una monoposto da Formula 1 e scoprire le potenzialità della RB18 che a Milton Keynes stanno preparando per lui e per il compagno di squadra Sergio Perez, il classe '97 è sembrato essere molto soddisfatto di questo suo ritorno al volante: "Bei momenti" recita infatti il testo che accompagna foto e video con cui ha svelato il test appena effettuato all'Estoril.