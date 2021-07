Verstappen, le sue condizioni dopo l’incidente di Silverstone: “Ha ancora problemi al collo” Il leader del Mondiale di Formula 1 2021 è tornato a Montecarlo dove si sta ritemprando dopo il terribile incidente di Silverstone. Verstappen sta anche lavorando con il suo preparatore fisico per risolvere i problemi al collo, dovuti all’impatto dopo l’incidente con Hamilton, come ha confermato Helmut Marko: “Sta lavorando con il suo fisioterapista. Sta molto bene, ci meraviglia la cosa vista l’entità dell’incidente. Tuttavia deve lavorare sul collo, lamenta ancora un forte torcicollo”.

A cura di Alessio Morra

Le polemiche relative all'incidente che c'è stato al primo giro del Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone tra Hamilton e Verstappen non si placano. E a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci pensa il Dottor Helmut Marko, consigliere della Red Bull e uomo molto influente nel team, che in un'intervista rilasciata al quotidiano austriaco ‘OE24', ha affermato che il leader del Mondiale ancora non è al meglio: "Verstappen è tornato a Monaco. Sta lavorando con il suo fisioterapista. Sta molto bene, ci meraviglia la cosa vista l'entità dell'incidente. Tuttavia deve lavorare sul collo, lamenta ancora un forte torcicollo".

Non ci saranno problemi per il prossimo weekend di gara, quello dell'Hungaroring in programma tra il 30 luglio e il 1° agosto. Ma intanto l'avvicinamento a quel Gran Premio non è dei più semplici per Verstappen che si sta rimettendo ma accusa tutt'ora problemi al collo, come ha ribadito Marko:

Il ragazzo si lamenta ancora per il torcicollo, ma sta sorprendentemente bene. Pensavo che non sarebbe stato in grado di muoversi per un paio di giorni dopo quello che è capitato. E tutti hanno visto ciò che è successo. Max farà tutto ciò che è in suo potere per vincere il campionato del mondo del 2021. Non punteremo sicuramente alla vendetta o a qualcosa del genere, non siamo a questi livelli.

Max vs Lewis, riaperto il Mondiale 2021

Dopo il Gran Premio di Silverstone Hamilton ha recuperato gran parte dello svantaggio ora Verstappen ha un vantaggio di otto punti, nonostante abbia ottenuto un successo in più in questo Mondiale 2021. La guerra sportiva è iniziata, ed è facile prevedere un duello senza esclusione di colpi in tutto il resto del campionato tra Lewis e Max, pronti a scrivere un altro grande capitolo della loro rivalità già in Ungheria.