Verstappen campione del mondo F1 in Giappone se… le combinazioni per vincere il titolo a Suzuka Nel GP del Giappone Max Verstappen può già conquistare matematicamente il titolo piloti del Mondiale di Formula 1 2022. Ecco tutte le combinazioni di risultati della gara di Suzuka che garantirebbero al pilota Red Bull di diventare campione del mondo con quattro gran premi d’anticipo.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen può diventare campione del mondo della Formula 1 2022 già al termine del GP del Giappone, con ben quattro gare d'anticipo rispetto al termine della stagione. L'olandese arriva al 18° appuntamento stagionale di scena sul circuito di Suzuka con un grande vantaggio in classifica su Charles Leclerc e Sergio Perez che gli consente quindi di arrivare alla gara nipponica con a disposizione un altro match-point per conquistare matematicamente il titolo iridato a sua disposizione nonostante la prestazione non brillante nell'ultimo round a Singapore.

La classifica piloti del Mondiale di Formula 1 2022 prima del GP Giappone

Dopo le prime 17 gare stagionali la classifica piloti del campionato Mondiale di Formula 1 2022 vede Max Verstappen nettamente in testa con 341 punti inseguito a debita distanza da Charles Leclerc fermo però a quota 237 punti e il vincitore della corsa di Marina Bay, Sergio Perez, due lunghezze dietro il monegasco della Ferrari. Da qui al termine della stagione mancano ancora cinque gare (Giappone, Stati Uniti, Messico, Brasile e Abu Dhabi) e una Sprint Race (a Interlagos) e quindi un massimo 138 punti ancora a disposizione dei piloti, ma le 104 lunghezze di vantaggio sul pilota della Ferrari e i 106 punti sul proprio compagno di squadra fanno sì che Verstappen possa ottenere l'aritmetica certezza del titolo iridato già al termine della gara sul circuito di Suzuka.

Max Verstappen vince il Mondiale della Formula 1 2022 a Suzuka se…Tutte le combinazioni

Max Verstappen al termine del GP del Giappone potrebbe quindi già laurearsi campione del mondo F1 per la seconda volta in carriera. Per avere la matematica certezza del titolo, Max Verstappen nella gara di Suzuka dovrà guadagnare 8 punti sul rivale Charles Leclerc e 6 sul compagno di squadra Sergio Perez. Contrariamente a quanto avvenuto a Singapore, in Giappone tutto dipenderà da lui dato che una vittoria con tanto di punto aggiuntivo per il giro più veloce gli garantirebbe automaticamente il Mondiale. Qualora non fosse così invece la possibile conquista del titolo da parte del pilota Red Bull dipenderà anche dalla posizione finale del monegasco e del messicano. Ecco quindi le combinazioni di risultati nella gara del GP del Giappone che renderebbero l'olandese matematicamente campione della Formula 1 2022:

Se a Suzuka vince e fa il giro veloce

Se a Suzuka vince senza fare il giro veloce e Leclerc chiude al 3° posto o peggio

Se arriva secondo facendo il giro veloce e Leclerc chiude al 5° posto o peggio e Perez è al massimo 4°

Se arriva secondo e Leclerc chiude al 5° posto o peggio e Perez è al massimo 4° senza che nessuno dei due faccia il giro veloce

Se arriva terzo facendo il giro veloce e Leclerc chiude al 6° posto o peggio e Perez è al massimo 5°

Se arriva terzo e Leclerc chiude al 7° posto o peggio e Perez è al massimo 6° indipendentemente da chi fa il giro veloce

Se arriva quarto facendo il giro veloce e Leclerc chiude all'8° posto o peggio e Perez è al massimo 7°

Se arriva quarto e Leclerc chiude all'8° posto (senza giro veloce) o peggio e Perez è al massimo 7° (senza giro veloce)

Se arriva quinto facendo il giro veloce e Leclerc chiude al 9° posto o peggio e Perez è al massimo 8°

Se arriva quinto e Leclerc chiude al 9° posto (senza giro veloce) o peggio e Perez è al massimo 8° (senza giro veloce)

Se arriva sesto facendo il giro veloce e Leclerc chiude al 10° posto o peggio e Perez è al massimo 9°

Se arriva sesto e Leclerc chiude fuori dalla zona punti e Perez è al massimo 9° (senza giro veloce)

Tutte le altre combinazioni di risultati nel GP del Giappone rinvierebbero la conquista matematica del titolo mondiale della Formula 1 2022 da parte di Max Verstappen al prossimo appuntamento iridato, ossia il GP degli Stati Uniti che si disputerà ad Austin nel weekend del 23 ottobre.