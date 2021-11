Valentino Rossi ultimo nella prima sessione di libere a Valencia L’ultimo weekend da pilota di MotoGP di Valentino Rossi inizia con un magro 21° posto. Sul bagnato di Valencia Rossi si è piazzato all’ultimo posto delle libere 1.

A cura di Alessio Morra

Questo è l'ultimo weekend in MotoGP di Valentino Rossi. La scena è tutta sua. I titoli Mondiale sono stati assegnati e a Valencia l'attenzione mediatica è sul ‘Dottore' che la scorsa estate aveva annunciato l'addio al termine della stagione e che in queste ultime ore è stato omaggiato da tutto il mondo del motorsport. Suoi fan adoranti gli hanno inviato dei video nella conferenza stampa della vigilia, Hamilton gli ha reso merito dicendo che è il migliore di sempre. Stamattina nella prima sessione di prove libere della MotoGP, svolta sul bagnato, Rossi si è piazzato ventunesimo.

La pioggia ha dominato e non sono mancati gli errori sono finiti nella ghiaia anche gli italiani Danilo Petrucci, anche lui chiude la sua carriera in MotoGP in questo weekend, e Pecco Bagnaia, che è stato bravissimo in queste ultime gare e che si è confermato un fulmine sul bagnato del circuito Ricardo Tormo. Scivolato giù anche Jack Miller, che prima di cadere aveva soffiato al compagno di squadra della Ducati la prima posizione. Il sole non è mai uscito, il bagnato è rimasto sempre, ma la pista pian piano si è asciugata e tanti piloti hanno trovato un buon tempo come gli italiani Franco Morbidelli e Luca Marini, che per qualche minuto si è issato fino al secondo posto prima di insabbiarsi.

Il più veloce alla fine è stato a sorpresa lo spagnolo Iker Leucona che ha preceduto Miller, il portoghese Oliveira, Zarco, Mir e gli italiani Bagnaia, Marini e Morbidelli. Quindicesimo il campione del mondo Quartararo, ventunesimo e quindi ultimo in classifica Valentino Rossi, che è sceso in pista ha compiuto solo due giri e con il secondo ha realizzato il tempo di 1.52, è arrivato a oltre dieci secondi da Leucona.