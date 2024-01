Valentino Rossi torna in pista su una moto dopo due anni: i distacchi da Bagnaia e Luca Marini Oltre due anni dopo il suo ritiro dalla MotoGP Valentino Rossi è tornato a correre in moto durante un test della Superbike a Portimao: in pista con lui anche i protagonisti della classe regina del Motomondiale come Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Luca Marini e Marco Bezzecchi. Ecco i tempi e i distacchi accusati dal Dottore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Con il Mondiale della MotoGP 2024 che deve ancora iniziare, alcuni dei migliori piloti della classe regina del Motomondiale hanno approfittato del test privato della Superbike a Portimao per tornare in sella, girare in pista e riprendere confidenza con un vero circuito. Dal campione del mondo in carica Pecco Bagnaia all'otto volte iridato Marc Marquez (che hanno girato con una Ducati Panigale V4 S) fino al suo successore in Honda Luca Marini si sono infatti iscritti al test privato del campionato motociclistico delle derivate di serie per guidare con le proprie moto da strada. E a sorpresa, a distanza di oltre due anni dal suo ritiro dalla MotoGP, in pista è sceso anche la leggenda Valentino Rossi che ha corso con la Yamaha R1 personalizzata che la casa di Iwata gli ha regalato nel 2021.

Inevitabile dunque che dopo le otto ore di test di scena sul tracciato portoghese a destare grande curiosità sia stato soprattutto il miglior tempo messo a segno dal Dottore in relazione agli altri piloti MotoGP presenti a Portimao che ovviamente hanno girato su tempi nettamente più alti rispetto ai protagonisti del Mondiale Superbike tra cui a spiccare è stato l'italiano Nicolò Bulega del team Ducati Aruba.it che con il suo 1:39.913 è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1'40" precedendo nell'ordine Toprak Razgatlıoglu (1:40.007), Jonathan Rea (1:40.061) e Remy Gardner (1:40.268) e rifilando oltre sette decimi al compagno di squadra e campione del mondo in carica Alvaro Bautista (7° con il suo 1:40.673).

Tornando invece alla sfida tra i piloti della MotoGP che hanno preso parte al primo giorno di test della Superbike 2024 a Portimao a piazzare il miglior crono è stato il vincitore degli ultimi due titoli Pecco Bagnaia che con il suo 1:43.090 ha fatto meglio di Luca Marini (1:43.351), Franco Morbidelli (1:43.429), Marco Bezzecchi (1:43.622), Enea Bastianini (1:43.664) e Fabio Di Giannantonio (1:43.740), mentre non sono noti i tempi dei due piloti del Team Gresini Alex e Marc Marquez che, a differenza degli altri piloti della classe regina iscritti al test, hanno deciso di correre senza transponder montato sulle proprie Ducati Panigale V4 S (carenate con loghi e sponsor del team faentino) e dunque tenere nascosti i tempi sul giro messi a segno sul circuito di Portimao.

E Valentino Rossi? Il 44enne di Tavullia, in questo suo ritorno in pista in moto ad oltre due anni dal suo ritiro dalla MotoGP, ha invece corso con i sensori che permettono la rilevazione delle proprie prestazioni cronometriche ed è pertanto possibile conoscere i distacchi rimediati dagli altri piloti ancora in attività. Nel suo giro veloce il nove volte campione del mondo ha fermato il cronometro sull'1:44.703 precedendo, tra gli "imbucati" che non corrono nel Mondiale Superbike, il solo Andrea Migno (che ha da poco appeso il casco al chiodo e farà ora il coach assistant e analista video del Team VR46). Come detto non si conosce il suo eventuale distacco rispetto alla performance offerta dallo storico rivale Marc Marquez, però è possibile sapere esattamente quanto sia stato il ritardo accumulato in questo test di Portimao rispetto agli altri protagonisti della MotoGP attuale presenti a Portimao: Valentino Rossi ha rimediato un distacco di 1,6 secondi da Pecco Bagnaia, 1,3 secondi dal fratello Luca Marini, 1,2 secondi da Franco Morbidelli, poco più di un secondo Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, e poco meno di un secondo dal nuovo pilota del suo team in MotoGP Fabio Di Giannantonio (che è stato preceduto anche dall'altro alfiere della VR46 Academy Celestino Vietti che anche nel 2024 correrà in Moto2).

