Le parole di Razlan Razali, boss del team Petronas, riportate dalla stampa malese hanno scosso il paddock della MotoGP impegna al Sachsenring per il GP di Germania: "Che Valentino Rossi decida di continuare a correre o meno, noi abbiamo già deciso di non rinnovare il contratto con lui per il 2022". Parole che, se confermate, suonerebbero come una grave bocciatura del nove volte campione del mondo. Ma proprio per evitare ciò il team Petronas ha voluto chiarire che queste dichiarazioni sono state mal interpretate, smentendo quindi il fatto di aver già preso decisioni in merito alla prossima annata.

Dal team Petronas, interpellato sulla questione da Fanpage.it, hanno infatti fatto sapere che la squadra non ha ancora definito la line-up dei piloti per la prossima stagione e che solo in caso di addio di Rossi tornerà a puntare sui giovani piloti:

"La nostra filosofia di selezione dei corridori è stata sempre la stessa fin dall'inizio: lo sviluppo del talento – fanno difatti sapere dalla compagine malese che a breve dovrebbe annunciare il rinnovo dell'accordo con la Yamaha –. Lavorare con Valentino Rossi è stata un'enorme opportunità per la squadra e questo rapporto ha permesso di aumentare il talento all'interno della squadra.

L'aver scelto un pilota più esperto è stata un'eccezione e ci aspettiamo di favorire i giovani in futuro – aggiungono da Petronas –. A riguardo però va detto che noi non abbiamo ancora determinato la nostra formazione di piloti per la stagione 2022 – chiariscono dal team satellite della casa di Iwata –. Tuttavia, una volta che il rapporto con Valentino sarà giunto alla conclusione, ci aspettiamo di tornare al nostro obiettivo primario: trovare i migliori giovani piloti per riempire il posto vacante".