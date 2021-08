Valentino Rossi in futuro farà ancora il pilota: “Sogno la 24 Ore di Le Mans” Cosa farà Valentino Rossi una volta finita ufficialmente la carriera in MotoGP? La risposta l’ha data lui stesso in conferenza stampa. Rossi sarà ancora un pilota, ma passerà dalle due alle quattro ruote, tornerà a fare i rally e potrebbe provare a entrare nel campionato Endurance: “Il mio sogno è la 24 Ore di Le Mans”.

A cura di Alessio Morra

E adesso la domanda che si fanno in tanti è: ma Valentino Rossi ora cosa farà? Ha lasciato tante porte aperte il campione di Tavullia, che ha annunciato ufficialmente l'addio alla MotoGP al termine di questa stagione. Sia in conferenza stampa che in una successiva intervista a Sky ha parlato di corse in auto nel suo futuro. Passerà dalle due alle quattro ruote, ma quella non è l'unica opzione per la sua nuova vita.

L'Endurance, il rally e il sogno Le Mans

Alla domanda sul suo futuro ha risposto così: "L'anno prossimo cosa farò?" Penso che guiderò le macchine. Sono un pilota e lo sarò per tutta la vita. Ora sono in pace con me stesso, non felice, io avrei voluto gareggiare per altri vent'anni". Dunque quattro ruote, Valentino Rossi è un pilota e lo rimarrà per sempre, come ha detto lui stesso. Niente pensione, ma ancora tanta voglia di mettersi a battagliare in pista. Rossi ha avuto modo in passato di provare la Ferrari di Formula 1, ma soprattutto ha disputato alcune tappe del Mondiale di Rally e in quello di Monza è sempre stato presente. Facile pensare al rally nel suo futuro, che però sarà accompagnato da qualcosa altro. In pole position c'è il Mondiale Endurance GT e da lì il passo sarebbe abbastanza breve per correre anche la 24 Ore di Le Mans, il grande sogno nel cassetto. C'è chi dice possa cimentarsi anche nel Rally di Monte Carlo e soprattutto nella 500 Miglia di Indianapolis, grandi classiche del motorsport, che però probabilmente non faranno parte del futuro immediato del ‘Dottore'.

Per il momento niente muretto box del team che nascerà dal 2022, in cui correrà suo fratello Luca Marini. Ma le moto saranno sempre la sua vita, perché Rossi sarà sempre impegnato con la sua Academy di Tavullia, in cui continueranno a crescere i talenti motociclisti del futuro.